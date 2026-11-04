Salto recibirá por primera vez el encuentro científico más importante de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente

La actividad, que se realiza desde 1975 y ha recorrido distintas ciudades argentinas, convocará a investigadores, docentes y profesionales para intercambiar avances científicos.

Del 10 al 13 de noviembre, Salto será sede de la XLVIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (Asades) y del I Encuentro Regional de Recursos Hídricos y Ambiente. La actividad convocará a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales de distintos puntos de la región para intercambiar conocimientos y experiencias sobre energías renovables, sustentabilidad y gestión del agua.

Según información recibida por la diaria, el encuentro busca promover el intercambio de investigaciones, experiencias y propuestas frente a los desafíos ambientales y energéticos actuales. Durante las cuatro jornadas se realizarán presentaciones de trabajos científicos, conferencias, mesas redondas, talleres y otras instancias de intercambio. La participación será presencial, aunque también se habilitará la modalidad virtual en casos excepcionales.

La programación comprende diez áreas temáticas que vinculan energía, arquitectura, tecnología, clima, sociedad y ambiente. A su vez, esta edición incorporará un espacio específico dedicado a los recursos hídricos, con el propósito de profundizar en la relación entre el agua y el ambiente.

La organización está a cargo del Laboratorio de Energía Solar y el Departamento del Agua del Centro Universitario Regional Litoral Norte, sede Salto, junto con grupos de investigación de la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica del Uruguay, y la Comisión Directiva de Asades.

La denominación XLVIII Reunión de Trabajo de Asades indica que la actividad que tendrá lugar en Salto corresponde a la edición número 48 de un encuentro científico con más de medio siglo de trayectoria. No se trata de una iniciativa nueva, sino de una reunión anual que comenzó en 1975 y que, a lo largo de los años, ha recorrido distintas ciudades de Argentina. En esta oportunidad, por primera vez, tendrá como sede a Uruguay.

Desde sus comienzos, el encuentro reúne a investigadores, universidades, laboratorios, organismos públicos, empresas y profesionales para presentar trabajos científicos, compartir avances tecnológicos y debatir posibles soluciones a los desafíos vinculados con la energía y la sustentabilidad.

Más allá de las exposiciones académicas, las reuniones anuales de Asades se han consolidado como espacios de intercambio entre investigadores e instituciones, donde se presentan resultados, se discuten nuevas líneas de trabajo y se generan vínculos para impulsar proyectos de investigación y cooperación.

La edición anterior, la XLVII Reunión de Trabajo, se realizó entre el 28 y el 31 de octubre de 2025 en La Plata, Argentina. Las actividades tuvieron lugar en el Centro Bonaerense de Energías Renovables y convocaron a investigadores, profesionales, estudiantes y representantes de organismos públicos.

La agenda incluyó conferencias, mesas redondas y presentaciones de investigaciones. Entre los principales asuntos abordados estuvieron el escenario internacional de las energías renovables y la seguridad energética; la gestión de la investigación, el desarrollo y la innovación; la sustentabilidad urbana y las soluciones basadas en la naturaleza; las políticas públicas para promover las energías renovables; la eficiencia energética, la reducción de costos, y la rehabilitación energética de edificios públicos.