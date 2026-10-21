Salto busca integrarse a la Red Nacional de Educación Ambiental para impulsar capacitación y proyectos sostenibles

La intendencia trabaja para crear un nodo departamental que articule organizaciones, promueva la educación ambiental y facilite financiamiento.

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La Intendencia de Salto trabaja para conformar un nodo departamental de la Red Nacional de Educación Ambiental, una iniciativa que permitiría articular organismos públicos, organizaciones civiles, productores y colectivos vinculados al cuidado del ambiente, la producción orgánica y el reciclaje.

Así lo explicó Pablo Alves el encargado del área de gestión ambiental de la Intendencia de Salto a la diaria, tras participar el viernes 16 en el noveno Encuentro Nacional y la cuarta Ronda Latinoamericana de Educación Ambiental, realizados en San Javier, departamento de Río Negro.

La red funciona desde 2005 y promueve la cooperación entre distintos actores sociales mediante nodos territoriales que facilitan capacitaciones, asistencia y acceso a recursos para desarrollar proyectos ambientales.

Alves valoró la experiencia y señaló que “la propuesta de incorporar a Salto recibió una buena disposición inicial de las autoridades departamentales”. La iniciativa será planteada en una reunión mensual de la red, instancia a partir de la cual podrían comenzar las gestiones formales para constituir el nodo salteño.

El objetivo es que la intendencia articule con instituciones como el Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte y reúna a las organizaciones que trabajan de manera independiente. “Hay muchas agrupaciones chiquitas que trabajan en producción orgánica, y solos no les da la fuerza”, dijo.

“Uno de los principales beneficios de incorporarse a la red sería el acceso a oportunidades de formación y financiamiento”. Alves mencionó como ejemplo “un curso anual de líderes ambientales que se desarrollará en San Javier en conjunto con la Universidad del Trabajo del Uruguay”.

A partir de esa experiencia, planteó la posibilidad de impulsar en Salto capacitaciones especializadas en compostaje, reciclaje y otras actividades vinculadas a las necesidades del departamento. “Creo que es donde a Salto le vendría muy bien todo lo referido a capacitaciones”, pero además, “la propuesta también apunta a que la formación ambiental genere oportunidades laborales, mediante cursos certificados que preparen a personas para desempeñarse en actividades relacionadas con el cuidado del ambiente”.

Alves destacó “el trabajo de agrupaciones dedicadas a la producción orgánica, los viveros de plantas nativas y la conservación de semillas criollas”, así como “la necesidad de fortalecer sus proyectos mediante una mayor coordinación”.

También subrayó “la importancia del compostaje para reducir los residuos orgánicos que llegan al vertedero municipal. Su descomposición genera gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático”, agregó.

“La conformación de un nodo permitiría reunir a estas organizaciones, facilitar el intercambio de experiencias y buscar recursos para desarrollar iniciativas”. Además, la Renea evalúa a Salto como una posible sede de sus encuentros nacionales y latinoamericanos de 2027. La concreción de esa instancia podría acompañar los avances para integrar formalmente al departamento a la red.

Jóvenes, cambio climático y salud mental

El sábado, Alves también participó junto con el área de Juventud de la Intendencia de Salto en el primer Diálogo de Saberes, organizado por el Ministerio de Ambiente para reflexionar con jóvenes y colectivos sobre el cambio climático y sus impactos en las nuevas generaciones.

El jerarca destacó “el interés de la juventud salteña por estas temáticas, lo que también quedó reflejado en los proyectos presentados al Fondo Bloomberg”, en cuya evaluación participó como jurado. Según relató, “los proyectos estaban bien enfocados y planteaban respuestas a problemas concretos”.

Alves también señaló que “existe una relación entre los fenómenos ambientales y la salud mental”. Como ejemplo, mencionó “la ansiedad que experimentan quienes viven en zonas inundables y permanecen pendientes de la altura del río, ante la posibilidad de que el agua ingrese a sus viviendas. La incertidumbre durante las crecientes y la espera para regresar a los hogares después de una inundación pueden generar una preocupación sostenida”.

Para el jerarca, “estas situaciones muestran que los problemas ambientales deben abordarse considerando también sus efectos sobre la salud y el bienestar de las personas”. En ese sentido, valoró la creación del área de Salud Ambiental en la actual administración departamental y la posibilidad de desarrollar políticas que integren ambas dimensiones.

Alves informó que, durante los contactos mantenidos con referentes del Ministerio de Ambiente, “surgió la posibilidad de que Salto sea uno de los cinco departamentos seleccionados para instalar equipos destinados a medir las olas de calor y analizar su influencia en la vida cotidiana”.

Los dispositivos requieren una inversión importante y personal capacitado para interpretar los datos. Según explicó, “se estaban realizando gestiones para definir su eventual instalación y ubicación”. El monitoreo permitiría obtener información sobre los episodios de calor extremo y sus consecuencias, aportando elementos para comprender mejor los riesgos asociados al cambio climático.

El encargado de Gestión Ambiental de la comuna salteña destacó también a nuestro medio el trabajo que desarrolla en centros educativos, donde aborda temas como cambio climático y compostaje, junto a referentes del Plan Vale.

Participación en el foro ambiental de ACAS

Alves confirmó su participación en representación de la intendencia en el VII Foro Ambiental convocado por la Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS) para el próximo fin de semana.

Consideró importante que “el departamento reciba especialistas de otros países, porque estos encuentros permiten intercambiar conocimientos y establecer vínculos con organizaciones que trabajan en problemáticas similares”, concluyó.