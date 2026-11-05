Uruguay Sub 200 compartirá en Salto los descubrimientos de su histórica expedición científica marina

Las jornadas denominadas “El río como mar, el mar como río” se realizarán el 12 de noviembre en Paysandú y el 13 en Salto. Investigadores presentarán hallazgos sobre nuevas especies y los ecosistemas acuáticos de la región.

El próximo 13 de noviembre Salto será sede de las jornadas “El río como mar, el mar como río”, una propuesta que reunirá a investigadores de distintas áreas para compartir conocimientos y descubrimientos sobre los ecosistemas acuáticos, desde los ríos del litoral hasta las profundidades del mar.

Uno de los principales atractivos de la actividad será la presentación de los resultados de la expedición científica Uruguay Sub 200, una histórica investigación marina que se desarrolló entre el 22 de agosto y el 19 de septiembre de 2025.

Durante esa campaña, científicos exploraron por primera vez en detalle el margen continental y sectores del fondo marino profundo de Uruguay, donde identificaron nuevas especies y obtuvieron información sobre ambientes que hasta entonces eran prácticamente desconocidos para la ciencia nacional.

La iniciativa se enmarca en un proyecto impulsado por la Comisión Coordinadora del Interior, a través de su llamado a la organización de eventos académicos en las diferentes sedes del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte.

Entrevistada por la diaria, María José Zuluaga, integrante del grupo de Biofisicoquímica del Cenur Litoral Norte, explicó que la actividad comenzó a pensarse como una charla sobre la expedición Uruguay Sub 200, pero luego fue tomando otra dimensión hasta convertirse en unas jornadas académicas que incorporan a investigadores que trabajan en distintas áreas vinculadas al agua.

La organización está a cargo de Daniel Peluffo, integrante del mismo grupo de investigación, y cuenta con financiación de la Comisión Coordinadora del Interior. Zuluaga señaló que la propuesta busca reunir diferentes perspectivas científicas que tienen como punto de encuentro el estudio del agua y sus múltiples dimensiones.

Por eso, además de los integrantes de Uruguay Sub 200, participarán investigadores de Ecología Fluvial y del Laboratorio de Aguas y Suelos. En ese sentido, destacó la participación del grupo de Ecología Fluvial, integrado también por biólogos, que ofrecerá una charla sobre la ecología acuática del litoral y abordará las características de los ecosistemas del río Uruguay y del río Queguay.

También estará presente la profesora Elena Alvareda, quien trabaja en el Laboratorio de Aguas y desarrolla investigaciones desde una perspectiva físicoquímica sobre sustancias y productos que aparecen tanto en los ríos como en el mar. Su trabajo, además, mantiene vínculos con la expedición Uruguay Sub 200. “El agua y todos sus misterios es lo que desencadena esta actividad”, explicó Zuluaga, al señalar que cada investigador compartirá sus hallazgos desde su propia especialidad, con exposiciones que abarcarán tanto los ambientes fluviales como los marinos.

Los descubrimientos de Uruguay Sub 200

Uno de los momentos centrales de las jornadas será la presentación de los resultados de Uruguay Sub 200. Los investigadores contarán cómo se desarrolló la expedición, qué especies encontraron y cuáles fueron los principales resultados de los muestreos realizados en el fondo marino.

La campaña científica permitió explorar sectores de gran profundidad, a los que hasta el momento los investigadores de esta región no habían podido acceder de esa manera. Se trató de una zona prácticamente inexplorada en Uruguay, por lo que los trabajos permitieron obtener información inédita y registrar especies que amplían el conocimiento sobre la biodiversidad marina del país.

Zuluaga explicó que la intención es acercar esos descubrimientos a la comunidad, mediante charlas de divulgación científica que permitan conocer qué se investiga en Uruguay y cuáles son los avances alcanzados.

Las jornadas serán gratuitas y abiertas a todo público. La primera instancia tendrá lugar el 12 de noviembre en Paysandú, mientras que el jueves 13 se desarrollará en Salto, a partir de las 14.30.

La propuesta busca, en definitiva, acercar la investigación científica a la sociedad y mostrar los vínculos entre los ecosistemas de agua dulce y los ambientes marinos, a partir de los conocimientos que generan los investigadores de la región y del país.