El Cenur Litoral Norte ofrecerá un curso sobre desarrollo temprano y salud mental

La propuesta estará a cargo de Verónica Pigurina y abordará los primeros vínculos, el neurodesarrollo, el trauma temprano y la prevención en salud mental.

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La Unidad de Educación Permanente de la Universidad de la República (Udelar), en la sede Salto del Cenur Litoral Norte, ofrecerá el curso “Arquitectura temprana de la salud mental: desarrollo, neuroplasticidad y posibles trayectorias psicopatológicas”, que comenzará el próximo 24 de octubre.

La actividad estará a cargo de la docente Verónica Pigurina y se dictará en modalidad presencial durante cuatro jornadas: el 24 y 31 de octubre y el 14 y 21 de noviembre, de 8.00 a 13.00.

La propuesta está dirigida a egresados y al público en general, y busca abordar distintos aspectos vinculados al desarrollo temprano y su relación con la salud mental.

El programa se organizará en cuatro módulos temáticos. El primero estará centrado en la primera infancia como período crítico del desarrollo, con especial atención a las bases vinculares.

El segundo abordará los primeros vínculos y la constitución psíquica, a partir de la teoría del apego y la regulación emocional. El tercero tratará el estrés tóxico, el trauma temprano y su relación con el neurodesarrollo. Por último, el curso analizará las trayectorias psicopatológicas y la prevención en salud mental.

Pigurina explicó a la diaria que el curso fue presentado en el marco de Formación Permanente de la Udelar y está dirigido a profesionales y estudiantes de distintas disciplinas vinculadas a la primera infancia, entre ellos estudiantes de Magisterio, de carreras relacionadas con la educación en esta etapa y educadores de centros CAIF.

La propuesta parte de una premisa: la salud mental en la primera infancia es una construcción colectiva, en la que intervienen todos los adultos que acompañan el desarrollo de niñas y niños.

La elección de esta etapa no es casual. Según explicó Pigurina, la primera infancia (desde el nacimiento hasta los cinco años) constituye un período crítico para el desarrollo humano, porque en esos primeros años se sientan bases fundamentales para la salud mental a lo largo de la vida.

Aunque a veces resulte difícil dimensionarlo, durante esta etapa el cerebro presenta una elevada plasticidad, lo que hace que las experiencias tempranas tengan una incidencia significativa en el desarrollo.

En ese sentido, señaló que uno de los aspectos centrales del trabajo es la construcción de los vínculos y de condiciones que permitan a niñas y niños desarrollar seguridad y confianza. Advirtió que la exposición a situaciones de omisión, negligencia, violencia o inestabilidad en los vínculos de crianza puede tener consecuencias posteriores.

Pigurina sostuvo que existen estudios que relacionan estas experiencias adversas durante los primeros años de vida con la aparición de dificultades y problemas de salud mental en etapas posteriores. Por eso, la propuesta busca aportar herramientas a quienes trabajan con la primera infancia para comprender la importancia de los vínculos y contribuir, desde sus respectivos ámbitos, a un desarrollo saludable.

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del sitio web del Cenur Litoral Norte de la Udelar. Las personas interesadas deberán ingresar a la sección Inscripciones y completar el formulario correspondiente. El plazo para inscribirse vence el miércoles 21 de octubre a las 12.00.