El Colectivo de Mujeres asumió tareas de asistencia en barrios de Salto afectados por las tormentas

La organización trabaja junto con vecinos en el retiro de árboles caídos y la prevención de riesgos, mientras reclama la presencia de las autoridades en los barrios afectados.

Ante la falta de respuestas de las autoridades departamentales tras las tormentas que afectaron a Salto, el Colectivo de Mujeres asumió un papel protagónico en las tareas de asistencia a vecinos de distintos barrios y asentamientos. La organización relevó situaciones de riesgo, colaboró en el retiro de árboles y ramas caídas y acompañó trabajos para evitar que los vecinos quedaran expuestos a cables eléctricos sueltos.

En diálogo con la diaria, la referente del colectivo, Sandra Pintos, destacó la respuesta de los vecinos y cuestionó que, pese a la información proporcionada, hasta el momento no se hayan presentado integrantes del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) en los lugares afectados.

Pintos explicó que las integrantes del colectivo vienen trabajando en diferentes puntos de la ciudad, donde reciben los planteos de los vecinos y verifican las consecuencias de las tormentas. Entre las principales situaciones identificadas se encuentran la caída de árboles, la presencia de ramas y troncos que obstruyen el paso, y los problemas ocasionados por cables tendidos en la vía pública.

En algunos barrios, señaló, las consecuencias de los temporales han dificultado la entrada y salida de las viviendas, mientras que la presencia de cables en la calle ha generado situaciones de riesgo para quienes viven en las zonas afectadas. En ese contexto, el colectivo acompañó a UTE en las tareas de recambio de columnas, con el objetivo de prevenir accidentes y evitar que los vecinos quedaran expuestos a instalaciones eléctricas dañadas.

Las tareas también se extendieron a viviendas particulares, donde se realizaron trabajos para retirar ramas y troncos de árboles caídos. Según explicó Pintos, en estas actividades colaboraron dos ediles de la Junta Departamental de Salto, Mario Furtado y Omar Pierlet, quienes facilitaron motosierras de su propiedad para llevar adelante los trabajos.

A su vez, vecinos de distintos barrios se organizaron para aportar tiempo y esfuerzo en la limpieza de los espacios afectados. Pintos valoró especialmente esa respuesta colectiva y destacó que la participación de la comunidad fue fundamental para avanzar en las tareas.

La referente sostuvo que la respuesta de los vecinos ha sido muy buena y que la colaboración entre quienes atraviesan dificultades y quienes pueden brindar ayuda ha resultado reconfortante. En ese sentido, remarcó que, además del Colectivo de Mujeres, los propios habitantes de los barrios tuvieron un papel central en las acciones desplegadas tras las tormentas.

Pintos señaló que el colectivo hizo llegar al número habilitado por el Cecoed información detallada sobre las situaciones registradas en diferentes puntos de la ciudad. Entre los datos enviados se incluyeron las direcciones de las viviendas afectadas, videos que muestran las consecuencias de las tormentas, y datos personales de los vecinos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

También se informó sobre casos de familias con niños con discapacidad y personas con problemas de salud, cuyas condiciones requieren especial atención ante las dificultades causadas por los temporales.

En las últimas horas se ha presentado en lugares específicos personal del Cecoed con entrega de chapas, ya les hacen falta tirantes.

Mientras tanto, el Colectivo de Mujeres continúa ocupándose de algunas de las situaciones más urgentes, en particular relacionadas con los árboles caídos y los obstáculos que afectan la circulación y la seguridad de los vecinos.

La referente indicó que esperan que las autoridades municipales concurran a los barrios para mantener una reunión con los vecinos y conocer de primera mano los problemas que persisten. Si bien reconoció que los equipos de emergencia están trabajando en distintas tareas, consideró necesario atender también las situaciones de riesgo que se registran en los barrios más vulnerables.

Las inundaciones y el descenso de temperatura

La ciudad de Salto atraviesa una situación compleja debido a las inundaciones vinculadas a la crecida del río Uruguay: como consecuencia, unas 100 personas debieron abandonar sus hogares.

Pintos señaló que, ante ese escenario, las integrantes del colectivo entienden que las autoridades están concentrando buena parte de sus esfuerzos en atender a las personas afectadas por las inundaciones.

No obstante, insistió en que las consecuencias de las tormentas en los barrios y asentamientos también requieren respuestas, especialmente en los casos de viviendas afectadas, árboles caídos y riesgos asociados a los tendidos eléctricos.

La situación se vuelve más preocupante debido a las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas. Aunque los pronósticos indican que el río Uruguay se mantendría sin crecer durante 48 horas en Salto, en la ciudad comenzó nuevamente a llover y se anuncia un pronunciado descenso de la temperatura.

Ese escenario puede agravar las condiciones de quienes debieron dejar sus viviendas por la crecida del río, así como las de las familias que permanecen en hogares afectados por las tormentas.

En este contexto, el trabajo solidario de los vecinos y del Colectivo de Mujeres continúa siendo una de las respuestas desplegadas en los barrios, mientras esperan que las autoridades concurran a los lugares afectados y coordinen acciones para atender las situaciones que todavía permanecen sin resolver.