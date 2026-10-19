Hogar Universitario de Salto: abren inscripciones para 2027 y habrá 60 cupos para estudiantes

El director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, informó que las inscripciones se realizarán del 4 de noviembre al 18 de diciembre. El servicio prioriza a jóvenes del interior y mantiene el apoyo alimentario.

La Intendencia de Salto abrió el período de inscripciones para el Hogar Universitario correspondiente al año 2027. El director general de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, explicó a la diaria que “el servicio está dirigido a jóvenes que cursan carreras universitarias en el departamento y que la prioridad es para estudiantes provenientes del interior de Salto y del país, especialmente de las localidades ubicadas al norte del río Negro”.

El plazo específico para presentar las solicitudes irá desde el miércoles 4 de noviembre hasta el 18 de diciembre. No obstante, los interesados ya pueden solicitar la ficha de inscripción mediante el correo electrónico [email protected]. Una vez recibida la ficha, los aspirantes deberán presentar la documentación requerida. Posteriormente, el equipo técnico de trabajadoras sociales realizará una evaluación que tendrá en cuenta la escolaridad y los ingresos de los postulantes.

Marziotte señaló que “las entrevistas con los técnicos también pueden realizarse por videollamada, una modalidad que facilita la participación de los estudiantes y sus familias, especialmente cuando residen lejos de la capital departamental”. El jerarca indicó que, “si bien la prioridad está dirigida a estudiantes del interior, esto no excluye la posibilidad de considerar solicitudes de jóvenes provenientes de otros departamentos del país”.

El Hogar Universitario, ubicado en la esquina de Artigas y Piedras, cuenta actualmente con 56 estudiantes. Para 2027, la intendencia prevé mantener una capacidad cercana a los 60 lugares, aunque la cantidad definitiva dependerá de las condiciones y necesidades de funcionamiento.

El establecimiento es mixto y dispone de habitaciones diferenciadas para mujeres y varones, con sus respectivos servicios sanitarios. La estadía tiene un costo de dos unidades reajustables mensuales, que se abonan entre marzo y diciembre.

Según explicó Marziotte, “el servicio también ha incorporado mejoras en su funcionamiento y en las condiciones de atención de los jóvenes. Entre las medidas que se mantendrán el próximo año se encuentra la ampliación del acceso a la alimentación para todos los residentes”.

Uno de los cambios implementados durante 2026 “fue garantizar que los jóvenes alojados en el Hogar Universitario reciban alimentación, incluso cuando no cuentan con una beca del sistema universitario que les permita acceder al servicio de comedor”.

Marziotte explicó que, “antes de esta modificación, existían situaciones particulares en las que algunos estudiantes quedaban fuera del sistema de alimentación por no disponer de la beca correspondiente, ya fuera por cuestiones documentales u otras circunstancias.

La diferencia de acceso podía generar dificultades en la convivencia cotidiana y en la integración del grupo”. Por ese motivo, la Dirección de Desarrollo Social resolvió que quienes forman parte del hogar, pero no cuentan con esa prestación universitaria, “también reciban el apoyo alimentario de la intendencia”.

El director sostuvo que “la medida continuará durante 2027”, al considerar que “la alimentación compartida contribuye a la igualdad entre los estudiantes, fortalece la convivencia y favorece la construcción de vínculos de compañerismo y comunidad”.

Hogar de dos naciones: alojamiento gratuito

La Intendencia de Salto también administra un hogar estudiantil en el barrio Dos Naciones, destinado a adolescentes que cursan educación secundaria y que provienen del interior del departamento.

A diferencia del Hogar Universitario, este establecimiento recibe exclusivamente a estudiantes menores de edad y tiene como prioridad absoluta a jóvenes de localidades del interior de Salto. Actualmente, el hogar alberga a 22 estudiantes. Sin embargo, su capacidad podría ser mayor, ya que existen sectores donde todavía están pendientes algunas refacciones necesarias para ampliar los espacios disponibles.

Marziotte explicó que “la posibilidad de aumentar los cupos dependerá de las obras que puedan concretarse. La intendencia evaluará las condiciones para avanzar con esas mejoras, teniendo en cuenta también otras necesidades presupuestales del departamento”.

Las inscripciones para el hogar de Dos Naciones comenzarán en diciembre. El calendario responde, entre otros motivos, a la necesidad de contar con las calificaciones finales de los estudiantes que ya residen allí y realizar las evaluaciones sociales correspondientes, tanto para quienes buscan continuar como para los nuevos aspirantes.

El hogar de Dos Naciones ofrece alojamiento y alimentación de manera totalmente gratuita. La prestación incluye las comidas diarias para los adolescentes que obtienen una beca de estadía. Durante 2026, la intendencia introdujo una modificación en el funcionamiento del servicio, la instalación de una cocina propia en el establecimiento.

Anteriormente, los alimentos se preparaban en una cocina central y luego se trasladaban al hogar en forma de viandas. Con el nuevo sistema, la elaboración de las comidas se realiza directamente en el lugar, con la participación de los funcionarios y el equipo técnico que trabaja con los estudiantes.

De acuerdo con Marziotte, “este cambio permite fortalecer el vínculo cotidiano entre los trabajadores y los adolescentes, además de mejorar la atención y contemplar las particularidades de los grupos que conviven en el establecimiento”.

Atención y consultas en Desarrollo Social

El director general de Desarrollo Social invitó a las familias y a los jóvenes interesados a comunicarse con la intendencia para obtener información sobre los requisitos y los procedimientos de inscripción.

La oficina de la Dirección de Desarrollo Social funciona en Juan Carlos Gómez 82, de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 15.00 horas. Además, la dependencia habilitó recientemente un número de Whatsapp para facilitar la comunicación directa con la ciudadanía: 098 950 838.

Marziotte señaló que “la atención está abierta tanto para consultas vinculadas con los hogares estudiantiles como para otras situaciones relacionadas con las competencias de Desarrollo Social, con el objetivo de orientar a los ciudadanos y buscar posibles soluciones a sus necesidades”, concluyó.