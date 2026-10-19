La 5K del INJU-Mides correrá contra la violencia en barrio Cerro de Salto

La actividad se realizará el sábado 24 de octubre, con largada en la plaza Flores, una propuesta abierta a toda la comunidad y una feria de emprendedores.

La quinta edición de la 5K INJU-Mides llegará a Salto el próximo sábado 24 de octubre con el lema “La violencia no corre más”, una consigna que busca promover la convivencia, generar conciencia y abrir espacios de encuentro entre jóvenes, familias y la comunidad en general. La actividad se desarrollará en la zona norte de la ciudad y largará en la plaza Flores.

En una conferencia de prensa, el director del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Salto, Jorge Vaz Tourem, explicó que la carrera se hace todos los años y que en cada edición pone el foco en distintas temáticas vinculadas a la agenda de juventudes. En esta oportunidad la propuesta apunta a reflexionar sobre la violencia, una problemática que preocupa a la sociedad en su conjunto.

Vaz Tourem destacó que la iniciativa trasciende lo deportivo, ya que constituye un espacio de encuentro social e intergeneracional. En ese sentido, extendió la invitación a toda la comunidad salteña para participar en la jornada.

La actividad se trasladará este año a la zona del Cerro, debido a que las inundaciones afectan el recorrido habitual de la carrera. La largada será en la plaza Flores y los participantes recorrerán parte del barrio. El director del Mides señaló que se resolvió mantener la propuesta porque se considera importante sostener estos espacios de integración, al tiempo que se busca avanzar hacia una mayor descentralización de la actividad, llevándola en futuras ediciones a distintos barrios de la ciudad.

De los derechos a la convivencia

A lo largo de los años, la 5K del INJU ha trascendido su carácter deportivo para convertirse en una plataforma de sensibilización sobre distintas problemáticas que atraviesan a las juventudes. Sus consignas han acompañado debates sociales y buscado poner en el centro de la agenda pública los derechos, las oportunidades y el bienestar de los jóvenes.

En sus primeras ediciones, entre 2012 y 2015, la consigna “Ser joven no es delito” cuestionó la estigmatización de los adolescentes, en un contexto marcado por el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal. Las remeras naranjas con la frase “Estoy corriendo, no escapando” se convirtieron en una expresión de reivindicación de las juventudes.

En 2015, “Encendé tus derechos” convocó a conocer y defender los derechos ciudadanos, mientras que en 2016 la propuesta “Ser joven es...” abrió una invitación a cuestionar estereotipos y reflexionar sobre lo que significa ser joven en Uruguay.

La igualdad de género también tuvo su lugar en la carrera: en 2017 el lema “Nos mata la desigualdad de género” puso el foco en la violencia machista y en la necesidad de avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Un año después, “836.027. Tenemos los valores contados” recurrió a la cifra de jóvenes que habitaban el país para reivindicar su diversidad, su valor social y su aporte a la comunidad.

En 2019, “Nuestros derechos no se pisan” volvió a colocar los derechos juveniles en el centro de la convocatoria. Posteriormente, las propuestas se orientaron hacia las oportunidades educativas y laborales, “Con oportunidades, las juventudes pisamos fuerte”, y hacia la salud mental, a través de la campaña “Ni silencio ni tabú”, que promovió el diálogo y la sensibilización sobre el bienestar psicosocial y la prevención del suicidio.

Este año, “La violencia no corre más” propone poner el foco en las distintas formas de violencia que afectan a los jóvenes y en la importancia de construir ámbitos de convivencia más saludables. La consigna mantiene el espíritu de una iniciativa que, además de convocar a caminar y correr, busca generar conversación pública sobre los desafíos que enfrentan las juventudes.

Para toda la familia

La técnica territorial del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Florencia Ledesma, resaltó la importancia del lema elegido para esta edición y señaló que la iniciativa busca contribuir al bienestar y fomentar la buena convivencia.

La jornada comenzará a las 16.00 con la entrega de camisetas, mientras que la largada está prevista para las 17.00. Virginia Costa, también integrante del INJU, explicó que se trata de una “correcaminata para toda la familia”, de carácter participativo y colaborativo, que no tiene como objetivo competir.

La inscripción será gratuita y podrá hacerse de forma individual o grupal. Cada participante recibirá una remera, y el recorrido contará con puntos de hidratación. Además de la actividad deportiva, la jornada incluirá una feria de emprendedores. Verónica Bandera destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas y brindar espacios para quienes desarrollan emprendimientos locales. “Es importante para los emprendedores el apoyo de la ciudadanía”, expresó.

Por su parte, la directora del área de Juventud de la Intendencia de Salto, Lucía Molinari, subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado entre las distintas instituciones para impulsar acciones en favor de los jóvenes y de las familias en general.

Así, la 5K volverá a reunir a la comunidad en torno a una consigna que busca ir más allá de la actividad física: promover el encuentro, la participación y la reflexión colectiva sobre las formas de convivir.