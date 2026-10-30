Salto celebrará sus 270 años con Buitres, Lucas Sugo y una velada de boxeo en la plaza Artigas

Los festejos comenzarán el 6 de noviembre y se extenderán durante tres jornadas, con espectáculos gratuitos, artistas locales y participación de emprendedores. Estas actividades abrirán un año de celebraciones.

Salto se prepara para celebrar sus 270 años con una propuesta que combinará deporte, música y entretenimiento durante tres jornadas consecutivas. El 6, 7 y 8 de noviembre, la plaza Artigas y la plaza Treinta y Tres serán los escenarios de una programación que tendrá como principales atractivos una velada de boxeo con el salteño Mario el Guapo Furtado, la presentación de Buitres y el espectáculo de Lucas Sugo.

Para conocer los detalles de la organización y el alcance de las actividades previstas, la diaria dialogó con Juan Carlos Ambrosoni, encargado de la Unidad de Promoción y Agenda Salto de la intendencia, quien sostuvo que “la celebración, impulsada por el gobierno departamental, tendrá entrada libre y gratuita, y busca convocar a salteños y visitantes, además de generar espacios de participación para artistas, emprendedores y gastronómicos locales”.

Las actividades comenzarán el viernes 6 de noviembre en la plaza Artigas, con una velada de boxeo cuyo principal atractivo será la defensa del título uruguayo de la categoría superwélter por parte del púgil salteño Mario el Guapo Furtado, quien se enfrentará a Eduardo Portillo, representante de Montevideo.

La actividad será organizada por el gobierno de Salto, a través del área de Deportes, y contará con la fiscalización de la Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur y Profesional (Cubap). “La propuesta permitirá acercar el boxeo a un espacio público emblemático de la ciudad y ofrecer al público la posibilidad de acompañar a uno de los deportistas salteños que representa al departamento en el ámbito nacional”.

El sábado, los festejos se trasladarán a la plaza Treinta y Tres, “donde la música será protagonista de una noche dedicada al rock nacional. La principal atracción será la actuación de Buitres, una de las bandas más emblemáticas de la música uruguaya, cuya trayectoria y repertorio convocan a distintas generaciones”. Ambrosoni agregó que “la programación también incluirá la participación de artistas salteños, que tendrán la oportunidad de mostrar su trabajo sobre un escenario de gran convocatoria y compartir la jornada con una banda de alcance nacional”.

El domingo, la fecha del aniversario de la ciudad de Salto, será el turno de la música tropical y popular, con la presentación de Lucas Sugo y su banda. Y adelantó que el artista uruguayo “llegará a Salto con un repertorio de canciones que han alcanzado una importante popularidad en Uruguay y la región”.

Al igual que el sábado, la programación incluirá actuaciones de músicos locales, donde procuramos que los artistas del departamento tengan un espacio destacado dentro de la celebración”, comentó.

De esta manera, sostuvo el jerarca a nuestro medio, “las dos noches musicales buscarán ofrecer propuestas diferentes, con espectáculos pensados para públicos diversos y con acceso gratuito”.

Emprendedores y gastronómicos también tendrán su espacio

Otro de los aspectos contemplados en la organización es “la participación de emprendedores y gastronómicos locales, que van a disponer de espacios para instalar cantinas y ofrecer distintas propuestas de alimentación durante los espectáculos”.

Para definir quiénes participarían, Ambrosoni recordó que “se realizó una inscripción previa de los interesados y posteriormente un sorteo, siguiendo un mecanismo similar al utilizado durante el cierre del Mes de la Juventud, cuando se presentaron Los Fatales. La iniciativa apunta a que los festejos no se limiten a la oferta artística y deportiva, sino que también generen oportunidades de trabajo y movimiento económico para emprendimientos del departamento”.

Estas tres jornadas de noviembre “serán el punto de partida de un programa más amplio de actividades conmemorativas, que se extenderá durante los próximos 12 meses y culminará el 7 de noviembre de 2027”, aseguró el funcionario, quien agregó que “durante ese período se prevé desarrollar propuestas culturales, deportivas, sociales y recreativas, con el propósito de poner en valor la historia, la identidad y las tradiciones de Salto, además de generar instancias de encuentro para la comunidad”.

En ese marco, también se presentó un jingle musical creado especialmente para los 270 años de la ciudad, acompañado de un video que recorre distintos paisajes, lugares y aspectos representativos del departamento. “La producción audiovisual y musical busca transmitir el sentido de pertenencia y el orgullo de ser parte de Salto, acompañando una conmemoración que tendrá actividades durante todo un año”.

Con esta programación, el gobierno departamental apuesta a que el aniversario tenga una celebración con propuestas para distintas generaciones y con protagonismo tanto de figuras nacionales como de artistas y emprendedores locales. “Recordemos que todas las actividades previstas para los tres días serán gratuitas”, concluyó Ambrosoni.