Salto quedó afuera de una convocatoria para el desarrollo territorial realizado por ANDE y OPP

Directora de la Agencia Nacional de Desarrollo expresó su preocupación porque la Intendencia de Salto no presentó iniciativas al Programa de Competitividad Territorial, que ofrece fondos para impulsar el desarrollo regional.

La directora de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Soledad Marazzano, manifestó su preocupación porque Salto fue uno de los dos departamentos del país que no presentaron proyectos al Programa de Competitividad Territorial, una iniciativa impulsada junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para promover el desarrollo productivo mediante la cooperación entre gobiernos departamentales.

En diálogo con la diaria, Marazzano explicó que “la convocatoria estaba dirigida a las intendencias, que debían acordar con al menos otro gobierno departamental la presentación de un proyecto de desarrollo productivo y territorial”. La propuesta contemplaba un fondo de hasta $ 4.150.000, equivalente al 80% del financiamiento, mientras que la contraparte debía ser aportada por los gobiernos departamentales, el sector privado organizado o instituciones de educación e investigación.

Salto quedó entre los dos departamentos que no participaron, pese a que, según Marazzano, “existían oportunidades para impulsar iniciativas vinculadas con sectores estratégicos de la economía local. Como salteña me dio mucha pena y preocupación también”, señaló, agregando que “había posibilidades de presentar propuestas relacionadas con la horticultura, la citricultura, el turismo y otras actividades productivas”. La convocatoria ya cerró y, por tanto, Salto quedó fuera de esa instancia de financiación.

Marazzano explicó que el Programa de Competitividad Territorial “surgió a partir de las agendas regionales de desarrollo económico y competitividad territorial, elaboradas durante noviembre y diciembre del año pasado por ANDE y OPP. En ese proceso se identificaron sectores prioritarios para distintas regiones del país.

Salto quedó comprendido en la región Litoral Norte junto con Paysandú, Río Negro y Soriano. En las instancias de trabajo participaron representantes de la academia y de organismos públicos nacionales y departamentales, que discutieron las cadenas de valor y los sectores productivos con mayor potencial. En el caso de Salto, la horticultura, el sector educativo y el turismo fueron identificados entre las áreas prioritarias”, aseguró.

A partir de ese trabajo, ANDE y OPP dispusieron recursos para financiar proyectos que promovieran el desarrollo regional. Sin embargo, para acceder al fondo era necesario que las intendencias se pusieran de acuerdo y presentaran una propuesta conjunta. “Este programa era puramente de la intendencia, que se tenía que poner de acuerdo con otra intendencia para presentar un proyecto, y ese no fue presentado”, remarcó Marazzano.

La directora consideró que “los gobiernos departamentales cuentan con capacidades para formular este tipo de iniciativas”, aunque reconoció que existen diferencias entre las administraciones de todo el país.

Las dificultades para acceder a las herramientas de ANDE

Marazzano sostuvo a nuestro medio que “el desafío consiste en lograr que las herramientas disponibles lleguen efectivamente a las empresas que las necesitan”.

La jerarca distinguió entre “las dificultades que pueden enfrentar los emprendimientos privados para postularse a los instrumentos y la responsabilidad de las intendencias en una convocatoria que requería específicamente su participación”. A su entender, “el caso de Salto también permite observar las barreras que pueden encontrar las pequeñas empresas cuando deben identificar las herramientas disponibles, formular proyectos y cumplir los requisitos de postulación”.

En ese sentido, destacó el papel de los centros Pyme, que “cuentan con equipos técnicos para orientar a los emprendedores y empresarios”. Explicó que “no es necesario que una persona conozca de antemano el nombre del instrumento al que quiere acceder, puede acercarse, plantear su situación y recibir asesoramiento sobre las alternativas más adecuadas”.

Marazzano señaló que en Salto existen algo más de 6.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), pero hasta 2026 se habían acercado al centro Pyme algo más de 2.500. La cifra representa menos de la mitad del universo empresarial del departamento y constituye otro de los desafíos que identificó la directora de ANDE, “ampliar el alcance de los instrumentos de apoyo y acompañar a las empresas para que puedan aprovecharlos”.

Para Marazzano, “garantizar la igualdad de oportunidades no consiste únicamente en ofrecer los mismos instrumentos a todos, sino también en reconocer que existen realidades territoriales diferentes y capacidades desiguales para acceder a ellos”. En ese marco, destacó el funcionamiento del centro Pyme de Salto, ubicado dentro del centro Conecta, y la articulación con el Centro Comercial e Industrial de Salto, “socio estratégico de ANDE para el desarrollo de ese servicio”.

La agencia cuenta con 24 centros Pyme en todo el país, orientados a fortalecer la gestión empresarial, promover la incorporación de tecnología, facilitar el acceso a financiamiento y apoyar la innovación y la búsqueda de nuevos mercados.

El turismo, entre las prioridades de la región

Marazzano destacó los instrumentos que ANDE tiene disponibles para el sector turístico, considerado estratégico para Salto y la región. Entre ellos, mencionó Activa Turismo, un programa nacional que contempla asistencia técnica especializada, un apoyo no reembolsable de $ 600.000 y créditos con tasas subsidiadas.

También señaló que, “a través del centro Pyme, se desarrolla Impulsa Turismo, una iniciativa diseñada junto con el Ministerio de Turismo que incluye capacitaciones y asistencia técnica para las empresas del sector. Entre las actividades se encuentran instancias de formación vinculadas con la atención al turista”.

Por otra parte, informó que ANDE y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande trabajan en una línea de apoyo a empresas turísticas de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. El acuerdo permite disponer de dos millones de pesos adicionales para emprendimientos de la región. “Estas herramientas forman parte de una estrategia de apoyo al turismo regional”, concluyó.