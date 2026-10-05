Seguridad del paciente: formación, prevención y participación de los usuarios

El Cenur Litoral Norte impulsa un curso que busca involucrar a equipos de salud, estudiantes y pacientes en la mejora de la atención de salud.

La Unidad de Educación Permanente del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar) realizará en la sede de Salto el curso “La seguridad de pacientes: una necesidad en los sistemas de salud actuales”, dirigido a integrantes de los equipos de salud, docentes, estudiantes avanzados de la Licenciatura en Enfermería y usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

La propuesta se desarrollará de forma presencial los días 23, 30 y 31 de octubre, y asimismo los días 6 y 7 de noviembre. Las actividades se realizarán los viernes de 15.00 a 18.00 y los sábados de 9.00 a 13.00.

El curso estará a cargo del doctor Mario Godino, presidente del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente (Decasepa) del Ministerio de Salud Pública, la Prof. Agda. Mg. Andrea Princisgh y representantes de Alianza de Pacientes Uruguay.

Durante las jornadas se abordarán los principales conceptos vinculados a la seguridad del paciente y los desafíos que enfrenta la atención sanitaria en los sistemas de salud actual. También se analizarán los eventos adversos, los riesgos asistenciales y las principales herramientas para su análisis.

La propuesta incorporará además la perspectiva de los pacientes a través de experiencias en primera persona aportadas por integrantes de Alianza de Pacientes Uruguay, con el objetivo de reflexionar sobre cómo esas experiencias pueden contribuir a mejorar las prácticas de atención.

Las inscripciones se realizan completando un formulario en la página web del Cenur Litoral Norte, en la sección “Inscripciones”. Habrá tiempo para completar y enviar el formulario hasta el lunes 19 de octubre a las 12.00

En diálogo con la diaria, Princisgh explicó que los docentes tienen entre sus funciones generar propuestas de educación permanente tanto en el Cenur Litoral Norte como en el resto de la Udelar.

En este caso, la seguridad del paciente es un contenido que forma parte de la Licenciatura en Enfermería y, a partir de esa base, surgió la idea de generar una propuesta dirigida también a quienes ya egresaron y se desempeñan en los servicios de salud.

La Unidad de Educación Permanente evalúa cada año distintas propuestas y analiza la posibilidad de llevarlas adelante en función del interés que despierten entre sus potenciales participantes.

En este caso, además, la actividad permitió articular el trabajo que se realiza a nivel local con las acciones y discusiones que se desarrollan en el ámbito nacional e internacional. “El 17 de setiembre fue el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, por lo que aunamos esfuerzos para interactuar con lo que se viene trabajando a nivel mundial, nacional y local sobre esta temática”, señaló Princisgh.

La propuesta está dirigida a estudiantes avanzados de Enfermería y de otras disciplinas del área de la salud, así como a egresados que actualmente trabajan en servicios asistenciales. Pero también incorpora a un actor que, según destacó la docente, resulta central: los propios usuarios del sistema de salud.

Dentro de los contenidos del curso está prevista la participación de integrantes de Alianza de Pacientes Uruguay, que compartirán sus experiencias y el trabajo desarrollado en torno a la seguridad del paciente. “De alguna manera, van a comentar y presentar lo que han sido sus trabajos hasta el día de hoy, qué ha significado para ellos la seguridad del paciente y qué implica dentro del sistema de salud”, explicó.

Para Princisgh, incorporar la mirada de los usuarios no significa solamente escucharlos, sino generar condiciones para que puedan participar activamente en las decisiones relacionadas con su atención. “Lo que se busca es el involucramiento del paciente, pero que esté correctamente informado y que pueda tomar decisiones en conjunto con los equipos que lo asisten”, sostuvo.

La seguridad del paciente, explicó, abarca todo aquello que puede ocurrir durante el proceso de salud y enfermedad, y en el tránsito de una persona por el sistema sanitario. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud establece lineamientos estratégicos que involucran a las instituciones, los equipos de salud y los propios usuarios.

El objetivo es identificar los desafíos que surgen en la atención, corregir posibles desvíos y evitar que situaciones adversas vuelvan a ocurrir. “Se trabaja sobre algunos desafíos, buscando corregir desviaciones y evitar que vuelvan a suceder”, resumió Princisgh.