Un hombre murió mientras esperaba ser atendido en la emergencia del Hospital Regional Salto

La dirección del centro asistencial inició una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido, y analizará la historia clínica electrónica y las imágenes de videovigilancia.

Un hombre de 64 años falleció en la mañana de este miércoles mientras esperaba ser atendido en la emergencia del Hospital de Salto. El paciente había concurrido al centro asistencial por un malestar y, tras pasar por el área de valoración clínica preliminar que se usa en los servicios de urgencias para clasificar a los pacientes según la gravedad de su estado (triaje), quedó a la espera de ser llamado. Minutos después, su estado de salud se agravó y debió ser ingresado de urgencia, pero murió en el interior del servicio.

El episodio ocurrió pasadas las 9.00 y generó conmoción por haberse producido dentro del propio centro de salud, al que el hombre había acudido en busca de asistencia médica. De acuerdo con la información disponible, la muerte podría haber sido consecuencia de una descompensación cardíaca, aunque esa causa no fue confirmada oficialmente.

Según la información obtenida por este medio, el paciente pasó por el área de triaje, donde se evalúa la gravedad de cada cuadro para establecer la prioridad de atención. Al parecer, en esa instancia no se habría identificado una situación de gravedad, por lo que se le indicó que aguardara en la sala de espera. Sin embargo, mientras esperaba, comenzó a descompensarse y su estado empeoró hasta que fue ingresado de urgencia, momento en el que falleció.

Consultada por la diaria, la directora del Hospital Regional Salto, Gabriela González, explicó que existe una definición de la región norte de ASSE de no realizar declaraciones públicas sobre este tipo de situaciones. No obstante, confirmó el fallecimiento del hombre y señaló que había llegado al centro asistencial unos 15 minutos antes. González indicó que el hospital lleva adelante una investigación administrativa, como ocurre en estos casos, para esclarecer lo sucedido.

En ese sentido, señaló que cuentan con la historia clínica electrónica y con las imágenes de las cámaras de videovigilancia en la que quedó registrado el proceso de atención. “A nosotros nos toca esa parte de saber qué sucedió y Fiscalía hará lo suyo”, concluyó la directora.