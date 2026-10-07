Unidad de seguridad vial de Salto apunta a trabajar en un “mapa de ruta para bajar la siniestralidad existente”

“Los humanos siempre van a cometer errores y los estados son responsables de minimizar los riesgos existentes”, afirmó la coordinadora de la Mesa Interinstitucional de Tránsito del departamento.

“La movilidad segura es posible, es un derecho y no un privilegio”, afirmó, en diálogo con la diaria, Andrea Cardozo, coordinadora de la Mesa Interinstitucional de Tránsito de Salto y referente de la Unidad Local de Seguridad Vial (Ulosev), que trabaja de forma descentralizada y en coordinación con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

Cardozo explicó que, en Salto, se trabaja desde la sociedad civil organizada para llamar la atención de quienes toman decisiones sobre la necesidad de adoptar medidas que permitan reducir la siniestralidad. A su juicio, es necesario establecer “un plan o mapa de ruta para bajar la siniestralidad existente”, que contemple distintas medidas de manera integral y no como acciones aisladas. “Hay que trabajar varias medidas como sistema y no por partes”, afirmó.

En ese sentido, se refirió a la estrategia global Visión Cero y explicó que parte del reconocimiento de que las personas pueden cometer errores, por lo que los estados tienen la responsabilidad de reducir al mínimo los riesgos en la vía pública. “Los humanos siempre van a cometer errores y los estados son responsables de minimizar los riesgos existentes”, resumió. Para Cardozo, la movilidad es una parte inherente de la vida cotidiana y debe ser segura para todas las personas, “cualquiera sea su rol: peatones y conductores”.

En el marco de la 19ª Semana de la Seguridad Vial, que se desarrolla en todo el país bajo el lema “Movilidad segura, compromiso común”, Unasev solicitó a las unidades locales de seguridad vial que organicen ferias junto con la comunidad. En Salto, la Ulosev decidió llevar la propuesta al Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte para compartirla con estudiantes y docentes. “Entendemos que es fundamental que la comunidad científica y los jóvenes se comprometan con esta temática y se cuiden en la vía pública”, explicó Cardozo. La elección del ámbito universitario también responde, señaló, a los niveles de siniestralidad que afectan particularmente a la población joven y a quienes se trasladan en moto.

“Es necesario el compromiso de todas y todos”, afirmó la coordinadora. Para la referente de Ulosev, los siniestros de tránsito “son prevenibles y previsibles” y existe margen para reducir los riesgos. “Podemos y debemos reducir o minimizar los riesgos existentes en la vía pública”, sostuvo. Al mismo tiempo, llamó la atención sobre la invisibilización de las “consecuencias graves de los siniestros en la vida de quien lo sufre y sus familias”.

Ulosev Salto realizará una feria de seguridad vial el 9 de octubre, de 11.00 a 15.00, en la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, ubicada en la intersección de las calles Misiones y Rivera.