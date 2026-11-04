La RAP de Salto profundiza la atención en los barrios para descongestionar la emergencia del hospital

La dirección de la RAP ASSE Salto destacó la reorganización de servicios, la reducción de esperas y nuevas propuestas comunitarias y territoriales.

A 19 meses de asumir la dirección de la Red de Atención Primaria (RAP) de la Administración de los Servicios de Salud del Estado en Salto, Roberto Varela definió su gestión como un período de mucho trabajo, enfocado en ordenar servicios, reorganizar recursos y desarrollar nuevas propuestas para acercar la atención sanitaria a la población.

El director señaló a la diaria que “uno de los principales desafíos fue la situación edilicia de varias policlínicas, que llevaban años sin mantenimiento general. La actual administración comenzó un plan de intervenciones utilizando ahorros y redistribuyendo recursos disponibles”, aseguró.

Los primeros trabajos se realizaron en la UBA 3, donde está prevista una ampliación para incorporar consultorios. También se proyecta refuncionalizar la UBA 1, mejorando la circulación de los usuarios y optimizando los espacios. El resto de las policlínicas está incluido en un plan de mantenimiento.

En cuanto al servicio odontológico, Varela reconoció que “existía una extensa lista de espera acumulada desde 2023, que se fue regularizando mediante una reorganización de los recursos. No se incorporaron nuevos odontólogos, sino que se revisaron las listas, se contactó a los usuarios y se redistribuyeron las horas profesionales hacia las policlínicas con mayor demanda”.

Uno de los cambios que Varela considera más importantes fue “la implementación de un sistema de atención por franjas horarias. Hasta el inicio de la actual gestión, los usuarios concurrían mayoritariamente a primera hora de la mañana, lo que generaba aglomeraciones y largas esperas. La nueva modalidad distribuye las consultas a lo largo de la jornada, con cuatro usuarios por hora. Eso permite a los técnicos un flujo un poquito más distendido de las personas y también les permite a los usuarios de la RAP ir a una hora donde tienen claro que serán atendidos”, explicó.

También se reorganizó el servicio de atención domiciliaria para pacientes no autoválidos. “Aunque el servicio ya existía, funcionaba con una modalidad de agenda autogenerada y ahora se busca mejorar la coordinación de las visitas”.

Otro desafío es “promover que los usuarios concurran a los centros de atención primaria en lugar de utilizar la emergencia hospitalaria para resolver consultas que pueden atenderse en sus barrios”. Varela indicó que el Hospital Regional Salto recibe más de 200 consultas diarias en emergencia, aunque estimó que solamente entre 20 y 30 corresponden a situaciones verdaderamente urgentes.

“El resto de ese flujo de población debería dirigirse de motu proprio a las policlínicas que tienen en sus barrios”, sostuvo. Reconoció que “existe un componente cultural que lleva a muchas personas a elegir el hospital” y señaló que la RAP busca reforzar la comunicación para promover el uso adecuado de los servicios.

Una RAP más vinculada con la comunidad

La actual dirección también se propuso fortalecer la inserción comunitaria de las policlínicas, “mediante actividades que vinculen la salud con la cultura, el deporte y la participación vecinal”.

En ese marco se realizó la quinta edición de la correcaminata 5K vinculada a la lucha contra el cáncer de mama y se puso en marcha, junto con el Ministerio de Educación y Cultura, el programa Que la Cultura También es Salud.

La propuesta incluye cine foros en las UBA, con la proyección de la película salteña Nico, “que nos permitirá abordar aspectos relacionados con la salud mental”. “El objetivo es crear espacios de reflexión sobre una temática que también puede trabajarse desde ámbitos diferentes a la consulta médica o psicológica”, dijo.

Otra experiencia es Tu Barrio en Acción, iniciativa surgida de vecinos, agentes comunitarios de salud y la comparsa Xangó, con el acompañamiento de la RAP. El primer encuentro se desarrolló en la zona del barrio Yaque.

Varela también destacó “la formación de adolescentes como agentes comunitarios de salud en centros educativos de Salto. Ya se capacitó a unos 40 estudiantes del liceo 3, alrededor de 12 del liceo 6 y entre 20 y 30 del liceo 7.

La intención es continuar extendiendo la propuesta a otros liceos. “Los gurises después ya saben algunos aspectos vinculados a la salud, ya saben cómo comunicarse, ya saben a quién recurrir”, señaló Varela, quien consideró que se trata de una inversión a largo plazo.

Otro de los proyectos destacados es una intervención en la zona de Agua Salto, que Varela definió como “una población históricamente relegada por distintos sistemas e instituciones”. La iniciativa se desarrollará junto con la Facultad de Enfermería del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República.

En una primera etapa se realizará un diagnóstico de salud de la población y posteriormente se organizará una feria de salud. La propuesta recoge planteos realizados por la Junta Departamental y una inquietud que la RAP mantenía desde hacía varios años. Además, se solicitó a la Intendencia de Salto estudiar la posibilidad de mejorar el transporte hacia esa zona.

Servicios en las 34 policlínicas del interior

La RAP cuenta con 34 policlínicas en el interior del departamento, todas con servicios de enfermería y atención médica. “En algunas localidades hay médicos radicados y en otras se trabaja mediante giras rurales, que pueden incluir pediatría, medicina general, odontología y psicología”.

La actual gestión retomó además la vacunación periódica en el interior, que había tenido un impasse cuando Varela asumió en abril de 2025. También se incorporó una gira específica de farmacia.

Antes los medicamentos se enviaban en cajas y los funcionarios de enfermería se encargaban de distribuirlos. Ahora son trabajadores del área de farmacia quienes hacen las entregas. “El cambio permite mejorar el control de la medicación y conocer qué sucede con los medicamentos que no son retirados por los usuarios”, explicó.

Entre los desafíos para los próximos meses, Varela destacó la importancia de profundizar la educación para la salud. “Es lo que de fondo nos va a dar los mayores réditos”.

Además, la dirección pretende ampliar progresivamente la cartera de servicios. En la UBA 1 ya comenzaron a realizarse ecografías a cargo de funcionarios de la RAP, “aunque todavía con una agenda limitada por la disponibilidad de personal”, concluyó.