Salto convoca a organizaciones sociales y colectivos a participar en la primera Jornada Nacional de Voluntariado

La intendencia realizará una reunión virtual este jueves para coordinar la participación del departamento en la jornada nacional del 5 de diciembre, que se desarrollará simultáneamente en los 19 departamentos.

El próximo 5 de diciembre se llevará a cabo la primera Jornada Nacional de Participación y Voluntariado Participando Hacemos País, una iniciativa que tendrá actividades simultáneas en los 19 departamentos y que busca reconocer, visibilizar y promover el trabajo solidario que miles de personas desarrollan durante todo el año.

En ese marco, la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto está convocando a organizaciones sociales, instituciones y colectivos que realizan tareas de voluntariado en el departamento a participar en una reunión informativa y de coordinación, prevista para este jueves 5 de noviembre, a las 19.00, en modalidad virtual.

Para conocer los objetivos de la propuesta y la forma en que se organizará la participación de Salto, la diaria dialogó con Guillermo Fork, director de Involucrate.uy e integrante de la Mesa Nacional de Voluntariado, y Facundo Marziotte, director general de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto.

Fork explicó que “el 5 de diciembre coincide con el Día Internacional del Voluntariado y el Día Nacional del Voluntariado, establecido por ley”. Además, señaló que “2026 fue declarado por Naciones Unidas como Año Internacional del Voluntariado, un contexto que impulsó la decisión de desarrollar una celebración de alcance nacional.

“Participando Hacemos País es la forma de visibilizar el trabajo que hacen durante todo el año cientos de miles de personas acá en Uruguay, que siempre están dando una mano ayudando a algún merendero”, destacó.

Fork sostuvo que “muchas de esas acciones solidarias se hacen de manera silenciosa, pero tienen un impacto importante en la sociedad. Por eso, la iniciativa pretende reconocer ese esfuerzo y, al mismo tiempo, invitar a nuevas personas a incorporarse a organizaciones y actividades de voluntariado”.

Fork señaló que “la propuesta no consiste en crear actividades artificiales para una fecha determinada, sino en aprovechar la jornada para mostrar el trabajo que las organizaciones ya llevan adelante en cada territorio”. Como ejemplos, mencionó que en Rocha se está coordinando la realización de limpiezas de playas y costas, mientras que en Durazno se trabaja sobre posibles acciones vinculadas a la prevención y preparación ante las inundaciones y los efectos del fenómeno de El Niño.

En Montevideo, por su parte, se prevén actividades de pintura de viviendas en algunos barrios, limpieza de playas y propuestas de concientización sobre salud mental. “Es abierto. Algunas organizaciones piensan su propia actividad y la llevan adelante, otras se juntan y hacen algo más en conjunto. Lo que buscamos es que cada organización y cada localidad tenga su forma de participar y que todas las organizaciones lo sienta propio”, explicó.

La iniciativa es impulsada por el Parlamento, el Congreso de Intendentes, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Mesa Nacional de Voluntariado, Involucrate.uy, Antel y Cruz Roja Uruguay. Para centralizar la información y facilitar la participación, se habilitó la plataforma hacemospaís.uy, donde se publicarán las actividades que se organicen en los distintos departamentos. Allí también se buscará conectar a las personas interesadas con las organizaciones que necesitan voluntarios.

Fork aportó como referencia los resultados de una encuesta sobre voluntariado realizada por el Mides en 2019. Según ese relevamiento, “el 25% de las personas consultadas había realizado alguna actividad voluntaria durante los 12 meses anteriores, lo que representaba aproximadamente 750.000 personas en Uruguay”.

El estudio también identificaba las razones por las cuales quienes no participaban no lo hacían. “La principal respuesta era la falta de tiempo, pero la segunda tenía que ver con la ausencia de invitaciones o el desconocimiento sobre cómo acercarse a una organización. Esta actividad busca también crear esos puentes para que la gente conozca organizaciones y se empiece a sumar”, indicó.

En ese sentido, consideró que “muchas veces la falta de tiempo deja de ser un obstáculo cuando las personas conocen determinadas problemáticas y descubren que pueden contribuir a resolverlas”. También recordó que “el voluntariado está presente en actividades cotidianas que no siempre son reconocidas como tales, como las comisiones de fomento de las escuelas, integradas por padres que aportan desinteresadamente, o los clubes de baby fútbol. Hay una gran red social gracias a esto de la participación y el voluntariado, que es inmensurable”, afirmó.

Salto busca organizar y canalizar la solidaridad

Por su parte, Marziotte manifestó a la diaria que para la Dirección de Desarrollo Social “es importante acompañar e impulsar este tipo de iniciativas”, porque considera que “existe una disposición solidaria entre los salteños, aunque muchas veces las personas no encuentran los espacios adecuados para hacer aportes”.

El jerarca sostuvo que “es necesario generar mecanismos de organización que permitan aprovechar ese interés y orientar los esfuerzos hacia objetivos concretos”. Como ejemplo mencionó “las situaciones de emergencia provocadas por inundaciones o tormentas, cuando suele aparecer una importante cantidad de personas dispuestas a colaborar, pero no siempre existe una coordinación adecuada para canalizar esa ayuda”.

A su entender, “la falta de organización puede traer dificultades e incluso hacer que algunas acciones terminen siendo contraproducentes”. Por ese motivo, destacó “la importancia de la convocatoria abierta que se está realizando en Salto y de la posibilidad de establecer canales de comunicación entre las organizaciones y las personas interesadas en participar. Queremos ser parte de esta organización, buscar ese canal para que muchos salteños puedan ser voluntarios y aportar en diferentes momentos”, expresó.

La reunión virtual convocada por la intendencia para este jueves 5 de noviembre a las 19.00 será una instancia para comenzar a coordinar la participación departamental en la jornada del 5 de diciembre. Las organizaciones interesadas en participar de la reunión virtual pueden inscribirse a través de la web.

El lanzamiento oficial de Participando Hacemos País se realizará este jueves a las 12.00 en el Palacio Legislativo.