Palomas y Saucedo apelan a la solidaridad para conseguir una ambulancia y no depender de Constitución ante una emergencia

Integrantes de las comisiones de vecinos de Palomas y Saucedo, en el departamento de Salto, llevan adelante una campaña de recaudación de fondos para adquirir una ambulancia que permita atender las necesidades sanitarias de ambas localidades, donde viven aproximadamente 800 personas.

Si bien la zona cuenta con policlínicas, personal de enfermería y visitas médicas, carecen de un vehículo para el traslado de pacientes. Ante una emergencia o una situación que requiera asistencia en otro centro de salud, deben recurrir a la ambulancia de Constitución, localidad situada a unos 35 kilómetros. Constitución, a su vez, se encuentra a 58 kilómetros de la ciudad de Salto.

En diálogo con la diaria, Luis Alberto Monzón, presidente de la Comisión de Ayuda a la Policlínica de Saucedo, señaló que uno de los primeros logros de la organización fue obtener la personería jurídica. Ahora, el principal objetivo es conseguir una ambulancia, para lo cual comenzaron a difundir la situación de ambas localidades y a contactar a fundaciones, instituciones y organizaciones que puedan colaborar.

Monzón explicó que la compra de un vehículo cero kilómetro destinado al traslado de pacientes tiene un costo estimado de entre 29.000 y 34.000 dólares. “La población de estos lugares no puede recaudar toda esa plata”, afirmó. Además, recordó que a la inversión inicial deben sumarse otros gastos, como el seguro y la patente del vehículo.

Consultado sobre la posibilidad de que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) proporcione una ambulancia, Monzón indicó que la respuesta fue negativa. Según explicó, desde el organismo sostienen que la cobertura está garantizada mediante el servicio disponible en Constitución. “Sin dudas, las autoridades de Montevideo desconocen la realidad que se vive en esta zona del interior del país. Ante la necesidad de contar con una ambulancia, tendremos que depender de nuestro propio esfuerzo para conseguirla”, sostuvo Monzón.

“Por eso queremos que una fundación o institución que tenga posibilidades nos done una ambulancia o colabore con nosotros para poder adquirirla”, expresó.

La falta de un vehículo propio representa una dificultad especialmente importante para quienes viven y trabajan en la zona rural. Otro vecino señaló que muchos habitantes se desempeñan en establecimientos rurales y están expuestos a sufrir accidentes laborales, fracturas u otras lesiones que requieren atención y traslado.

En esos casos, la distancia y la necesidad de esperar la llegada de una ambulancia desde Constitución complican la respuesta ante una emergencia. Por ese motivo, los vecinos consideran urgente contar con un vehículo que permita actuar con mayor rapidez y brindar mayor seguridad a quienes viven en Palomas y Saucedo.

La campaña busca, así, sumar voluntades y encontrar una institución, fundación o persona que pueda contribuir a concretar una necesidad que consideran fundamental para la salud de las dos comunidades.