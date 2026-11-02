Unos 400 voluntarios salteños colaborarán en la organización de la visita papal a Paysandú

El obispo de Salto destacó la importancia del litoral como puerta de entrada de fieles argentinos y brasileños.

La visita del papa León XIV a Uruguay, y particularmente a Paysandú, ha generado una importante expectativa en la región. La celebración, que tendrá lugar en territorio de la Diócesis de Salto, moviliza a fieles de distintos puntos del país, así como de Argentina y Brasil.

Para conocer cómo se prepara la comunidad católica salteña y qué significado tiene esta visita, la diaria dialogó con el obispo de Salto, monseñor Arturo Fajardo, quien destacó la importancia histórica y estratégica del litoral, la participación de los voluntarios y los principales mensajes que espera transmitir el pontífice.

Fajardo consideró que “la llegada del papa a Paysandú representa una oportunidad para reconocer la importancia del interior del país y avanzar en una mirada descentralizadora”.

El obispo señaló que la ubicación geográfica del litoral “permitirá recibir visitantes de diferentes puntos de la región. Los tres puentes internacionales, Salto Grande, Paysandú-Colón y Fray Bentos-Puerto Unzué, constituyen vías de acceso para los fieles argentinos, mientras que las rutas nacionales 3 y 26 facilitarán la llegada de personas desde distintos puntos de Uruguay y Brasil”.

Asimismo, recordó especialmente la figura del padre Meriggi, impulsor de los sindicatos agrícolas cristianos. También vinculó la historia del departamento con el proceso artiguista, al recordar que José Artigas eligió la meseta de Artigas, en Chapicuy, para establecer la capital de la Liga Federal. Recordó que “Salto ya tuvo la alegría de recibir a san Juan Pablo II” y consideró significativo que “casi cuatro décadas después, otro pontífice llegue a la región”.

La movilización de los fieles salteños ya se hace sentir. Según explicó Fajardo, “las parroquias agotaron prácticamente todas las disponibilidades de transporte colectivo que tenían previstas para trasladar a los participantes hasta Paysandú”, señaló. Agregó que “desde distintas localidades se contrataron servicios adicionales y que incluso algunos vehículos debieron gestionarse desde Paysandú”.

Como ejemplo, mencionó que “desde la zona de Biassini se organizaron aproximadamente cinco ómnibus, además de los contingentes provenientes de otros puntos de Salto y del departamento de Artigas”.

También destacó la participación de fieles de Bella Unión y de Uruguayana, cuya diócesis concurrirá junto con su obispo. Ante la importante convocatoria, recomendó que “quienes viajen lo hagan con suficiente anticipación, teniendo en cuenta que el tránsito por las rutas podría ser lento debido al volumen de vehículos que se espera”.

La familia, la salud mental y los vínculos, entre las preocupaciones

Consultado sobre los contenidos que podría abordar León XIV durante su visita a Paysandú, Fajardo indicó que “la celebración eucarística estará vinculada al beato Jacinto Vera, primer obispo del Uruguay, quien fue beatificado recientemente”.

Lo definió como un hombre humilde, profundamente comprometido con su misión pastoral, que murió durante una misión en Pan de Azúcar y constituye una figura fundamental para la historia de la Iglesia uruguaya.

Otro de los ejes centrales será la familia. El obispo recordó que “mantuvieron un encuentro con el papa el 18 de setiembre, antes de su operación y de su viaje a Francia”, oportunidad en la que le transmitieron “algunas de las principales preocupaciones sociales del país”. Entre ellas, mencionó “la elevada tasa de suicidios, especialmente entre los jóvenes, una problemática que impactó profundamente al pontífice”.

También señaló que durante aquella conversación “surgieron las preocupaciones relacionadas con la salud mental, las rupturas de los vínculos familiares y sociales, los consumos problemáticos y la violencia”. Para el obispo, “estos asuntos forman parte de una realidad que necesita respuestas desde distintos ámbitos de la sociedad”.

Fajardo también destacó un mensaje publicado recientemente por León XIV en sus redes sociales, en el que expresó “su alegría por regresar al continente donde vivió tantos momentos de su vida”. En ese mensaje el papa planteó tres objetivos para el viaje: “Que sea una oportunidad para abrir los corazones unos a otros, fortalecer la comunión entre hermanos y hermanas y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio”.

El obispo consideró que las dos primeras ideas tienen un significado que trasciende a la comunidad católica. “Más allá de que tengamos fe o no, que participemos en la vida de la Iglesia o no, abrir nuestros corazones los unos a los otros, generar puentes donde se generan a veces tantos muros, tanta división, fragmentación y polarización”, reflexionó.

En ese sentido, sostuvo que “Uruguay necesita fortalecer los elementos que unen a la sociedad, más allá de las diferencias políticas y sociales”. Mencionó como referencia la figura del general Artigas y otros componentes de la identidad nacional que permiten construir un proyecto común.

Unos 400 voluntarios salteños participarán en la organización

La organización de la visita también cuenta con una importante participación de la comunidad salteña. Fajardo informó que, de los aproximadamente 3.000 voluntarios que colaborarán en todo el país, unos 400 corresponden a Salto.

Explicó que “ya se realizaron varias reuniones en la Basílica para coordinar las tareas y organizar la participación de quienes estarán a cargo de recibir y orientar a los visitantes”. Los voluntarios recibirán un kit con identificaciones y otros elementos proporcionados por la organización para facilitar su trabajo.

El obispo valoró especialmente “la colaboración de las autoridades nacionales, departamentales y policiales”, y agradeció que diferentes instituciones se hayan involucrado para garantizar el desarrollo de la actividad.

Finalmente, Fajardo aclaró que las entradas no tienen costo y que su utilización responde exclusivamente a cuestiones organizativas, vinculadas con la distribución de los sectores y la seguridad. Además, aseguró que “todavía existe espacio disponible en Paysandú para recibir a quienes quieran participar, a diferencia de lo ocurrido en Florida, donde la capacidad quedó más limitada”, concluyó.