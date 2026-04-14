En el aula magna del Cenur Litoral Norte de Salto se desarrolló la tercera mesa de trabajo rumbo a la elaboración del Plan Departamental de Salud Mental. La actividad fue organizada por la Dirección Departamental de Salud Pública y contó con la participación de referentes de la salud y de la educación pública y privada, de la Intendencia de Salto, de organismos como INAU, Mides, Inefop, Dispositivo Ciudadela, la Jefatura de Policía y la Asociación de Profesionales de la Comunicación.

Al cierre de la jornada, la coordinadora departamental del área de salud mental del Ministerio de Salud Pública, Valeria Peyró, destacó a la diaria el resultado de la convocatoria, subrayando que, “pese a tratarse de un viernes a la tarde, la respuesta fue altamente favorable, lo que refleja el compromiso de las instituciones y de la comunidad”.

Peyró enfatizó que uno de los principales objetivos de estas instancias es “visibilizar los recursos existentes en el territorio, muchos de los cuales son desconocidos por la población”. En ese sentido, sostuvo que “la metodología participativa no solo permite identificar fortalezas, sino también detectar debilidades, carencias y amenazas que afectan al departamento”.

Entre los principales desafíos mencionados se encuentran “los altos índices vinculados a problemáticas como depresión, ansiedad y suicidio, así como la necesidad de trabajar de manera específica con niños, niñas y adolescentes y con enfoque de género”.

La ruralidad también tiene voz

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación de actores del medio rural, quienes se sumaron a través de la modalidad virtual. Peyró valoró especialmente esta inclusión, señalando que “también se han realizado instancias presenciales en zonas como Valentín y Lavalleja”, abarcando localidades del basalto profundo.

Según explicó, “tanto en el ámbito de la salud como en el educativo, los equipos han manifestado la necesidad de fortalecer capacidades y cuidar a los propios trabajadores”, evidenciando una fuerte implicancia profesional y un compromiso con la mejora de las condiciones laborales y de atención.

Próximas etapas: diagnóstico, capacitación y planificación

En cuanto a las etapas siguientes, Peyró informó que “restan dos mesas temáticas para completar el diagnóstico, una vinculada a la interculturalidad y otra al deporte”.

El Plan Departamental de Salud Mental será presentado en noviembre y tendrá un horizonte para poder trabajar entre 2027 y 2029. Paralelamente, ya se vienen desarrollando acciones vinculadas a la capacitación, en respuesta a las demandas detectadas en la comunidad.

En ese marco, Peyró comentó a la diaria que se destacan iniciativas impulsadas por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Salto y por la Universidad Católica, “con propuestas formativas en áreas como trastornos del espectro autista, prevención del suicidio y abordaje de conductas en la infancia y adolescencia”. Asimismo, se sumarán cursos online ofrecidos por una universidad de Brasil, ampliando el acceso a la formación.

El deporte como aliado en la salud mental

La jornada también contó con la presencia de reconocidas figuras del deporte salteño, como Atilio Lima y Federico Moreira, quienes manifestaron su compromiso con la temática. Ambos participarán en la mesa específica de deporte prevista para el 20 de mayo.

Peyró resaltó la importancia de abordar la salud mental en el ámbito deportivo, “especialmente en relación con la gestión de frustraciones, la presión por el rendimiento y el acompañamiento emocional a lo largo de las distintas etapas de la vida”.

Por su parte, el encargado de los Servicios Generales de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto, Carlos Silva, destacó a este medio la relevancia de instalar la salud mental como un tema prioritario en la agenda pública. Si bien aclaró que el gobierno departamental no es un prestador de salud, reconoció su rol clave por la cercanía con la población. En ese sentido, anunció “la creación de un espacio de escucha destinado a los funcionarios municipales, como primer paso para abordar la problemática desde el ámbito interno”.

Silva explicó que la intendencia, como una de las principales organizaciones del departamento, cuenta con una importante cantidad de trabajadores, “lo que hace necesario atender también su bienestar emocional”. Para ello, se ha conformado un equipo técnico integrado por profesionales de la salud, incluyendo psicólogos y asistentes sociales. “El objetivo es generar un dispositivo que permita atender las necesidades internas y, a futuro, articular acciones con el resto del sistema para contribuir al abordaje de la salud mental en la comunidad”, confirmó Silva.