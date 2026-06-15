92 años de la Liga Salteña de Básquetbol, una referencia del deporte del interior

La institución conmemoró sus 92 años con una celebración en el Centro Comercial e Industrial de Salto. Su presidente, Marcelo Oliva, destacó el legado de los pioneros y los desafíos que enfrenta el básquetbol salteño de cara al futuro.

La Liga Salteña de Básquetbol celebró el pasado 26 de mayo sus 92 años de trayectoria, consolidándose como una de las instituciones deportivas más prestigiosas y laureadas del interior del país. La conmemoración oficial de este nuevo aniversario tuvo lugar el 11 de junio, durante una celebración especial en el Centro Comercial e Industrial de Salto.

El 26 de mayo de 1934, bajo el impulso y liderazgo del doctor Jacinto Díaz Mintegui, se colocó la piedra fundamental de la Liga Salteña de Básquetbol. El primer Consejo Directivo estuvo integrado, además, por Juan C Villar como vicepresidente, Américo Irrazábal como secretario, Osvaldo Servini como prosecretario, José Lombardo como tesorero, Eduardo Fernández como vocal y el profesor de Educación Física Mario Herrera como asesor técnico.

El actual presidente de la institución, Marcelo Oliva, dijo a la diaria que los pioneros de la Liga Salteña de Básquetbol lograron construir una identidad que trascendió las fronteras departamentales y se convirtió en una referencia nacional. En ese sentido, destacó el significado de “la gloriosa roja de la S”, símbolo que, según afirmó, ha marcado profundamente la identidad deportiva de Salto.

“Los pioneros crearon una marca registrada no solo en el departamento, sino también a nivel país, de lo que significa el básquetbol salteño”, expresó Oliva. Asimismo, sostuvo que el prestigio alcanzado por esta disciplina es consecuencia de las numerosas glorias que ha aportado al deporte uruguayo, tanto en el ámbito regional como nacional.

Recordó especialmente a los jugadores que integraron equipos y selecciones nacionales, muchos de los cuales se transformaron en referentes de distintas generaciones. Entre los hitos más destacados mencionó la participación de basquetbolistas vinculados a Salto en los Juegos Olímpicos de 1956, un logro que contribuyó a consolidar el reconocimiento y la tradición de la disciplina en el departamento.

Oliva explicó que aquellos dirigentes y primeros practicantes del deporte probablemente no imaginaban que estaban sentando las bases de una liga gloriosa, forjadora de una historia única. Con el paso de las décadas, la Liga Salteña de Básquetbol se convertiría en cuna de grandes referentes del deporte nacional, campeones uruguayos, campeones sudamericanos con la selección y hasta medallistas olímpicos.

Por sus canchas y escenarios pasarían innumerables protagonistas que, con su talento y dedicación, contribuirían a engrandecer una trayectoria que hoy forma parte del patrimonio deportivo de Salto y del país.

El presidente señaló además que la actual dirigencia se ha trazado importantes desafíos de cara al futuro y destacó que, para afrontarlos, cuentan con un amplio respaldo regional. En ese sentido, remarcó que no solo reciben el apoyo de los clubes de Salto, sino que además se ha incorporado el básquetbol de Bella Unión y cuentan también con el acompañamiento de deportistas y referentes de Paysandú y Río Negro.

Asimismo, sostuvo que existe un desafío significativo por delante: continuar el camino marcado por quienes construyeron la rica historia de este deporte en la región. “El básquetbol salteño ha sido una de las expresiones deportivas más laureadas del interior del país”, afirmó, y destacó que esa trayectoria representa tanto un orgullo como una responsabilidad para las nuevas generaciones.

En esa línea, aseguró que el compromiso de la liga es seguir fortaleciendo el crecimiento de la disciplina, honrando el legado recibido y trabajando para continuar escribiendo nuevas páginas en su historia. Según expresó, ese es el rumbo que se han propuesto seguir, convencidos de que el esfuerzo conjunto y la integración regional serán fundamentales para alcanzar los objetivos planteados.