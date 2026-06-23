Actividad en barrio Malvasio de Salto pondrá el foco en la lucha contra el racismo y el reconocimiento a mujeres afrouruguayas

La jornada servirá para difundir la XX edición del Premio Amanda Rorra y promover el intercambio sobre los desafíos que persisten en materia de discriminación racial y acceso a derechos.

Paulina Yaque, activista e integrante de la cooperativa de trabajo y servicios El Alero, dijo a la diaria que varias organizaciones sociales de Salto participan en el Consejo Consultivo Departamental Afroindígena, un ámbito integrado por instituciones públicas y colectivos que promueven los derechos de la población afrodescendiente.

En ese marco, este martes 23 a las 17.30 se realizará en el CAIF Karen, ubicado en el barrio Malvasio, una actividad de promoción y difusión de la XX edición del Premio Amanda Rorra. La jornada es organizada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en conjunto con la Intendencia de Salto.

Amanda Rorra fue una destacada activista social y política afrouruguaya, reconocida por su papel pionero en la lucha por los derechos de la población afrodescendiente en Uruguay.

Desde 2006, Inmujeres entrega anualmente el Premio Amanda Rorra, una distinción que reconoce y visibiliza el trabajo de mujeres afrodescendientes de distintos puntos del país.

Según explicó Yaque, el reconocimiento busca destacar el aporte sustancial que las mujeres afrouruguayas realizan a la construcción del país desde diversos ámbitos de actividad, así como contribuir a hacer visible su participación en la vida social, cultural, política y comunitaria.

Destacó que esta es la primera vez que la premiación se efectúa en Salto. En ese sentido, señaló que la actividad prevista para este martes tendrá un componente de promoción del premio, pero también de sensibilización sobre la realidad de la población afrodescendiente.

“Más allá de la promoción de la premiación, entendemos que es una oportunidad importante para generar un espacio de intercambio y reflexión sobre el racismo y la discriminación racial, problemáticas que siguen presentes en nuestra sociedad y que muchas veces se manifiestan de formas cotidianas e invisibilizadas”, expresó.

Agregó que este tipo de instancias permiten “sensibilizar, informar y generar herramientas para construir una sociedad más igualitaria, donde se reconozca la diversidad y se promueva el respeto por los derechos de todas las personas”.

La referente recordó que en Salto existen organizaciones afrodescendientes que trabajan desde hace años en la promoción de derechos, la visibilización de la cultura afro y la lucha contra la discriminación racial. Por ese motivo, valoró especialmente que actividades de este tipo lleguen al territorio y se desarrollen en articulación con actores locales.

Asimismo, señaló que actualmente se viene trabajando en el barrio Malvasio junto con la Red de Atención Primaria de salud, que participa activamente en la organización de la jornada, al igual que referentes del Plan Departamental de Salud Mental.

Finalmente, subrayó que la convocatoria está abierta a toda la comunidad, ya que la lucha contra el racismo “no es únicamente responsabilidad de la población afrodescendiente, sino un compromiso que debe asumir la sociedad en su conjunto”.