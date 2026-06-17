APC homenajeará a abuelas de la comunicación salteña en el marco de sus 35 años

La Asociación de Profesionales de la Comunicación realizará un acto este 19 de junio en la Plaza de la Comunicación.

La Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC) celebrará este viernes 19 de junio un acto especial en la Plaza de la Comunicación, ubicada al inicio de la Costanera Norte, en el marco de los 35 años de vida institucional.

La actividad comenzará a las 15 horas y contará con la participación de los expresidentes Claudino Ferreira Pinto y Juan José Díaz junto al actual presidente de la organización, Gabriel Paique.

La jornada combinará reflexión sobre el papel histórico de la comunicación en la sociedad con un homenaje a mujeres abuelas vinculadas a la institución, además de espectáculos artísticos.

En diálogo con la diaria, Paique destacó que el aniversario representa una oportunidad para valorar el aporte que la comunicación ha realizado al desarrollo de Salto y de la región, así como reconocer a quienes han contribuido a mantener viva la actividad periodística y comunicacional durante décadas.

“Son 35 años de APC junto a la sociedad salteña, pero también son muchas historias que forman parte de la comunicación que siempre estuvo presente en los grandes procesos de la sociedad y en la construcción de nuestra historia”, señaló.

Durante la entrevista, Paique reflexionó sobre “el papel que cumple el periodismo en las sociedades democráticas y la importancia de defender la libertad de expresión como un derecho fundamental”.

APC nació en 1991, y desde entonces ha desarrollado una intensa actividad vinculada no solamente al fortalecimiento profesional de periodistas y comunicadores, sino también a iniciativas de carácter social y solidario.

A lo largo de su historia, la institución impulsó radiotelemaratones destinadas a recaudar fondos para tratamientos médicos y operaciones de salteños, participó en campañas comunitarias y promovió actividades de formación para profesionales de los medios.

Asimismo, recordó que la institución tuvo participación en iniciativas trascendentes para el departamento, como “las gestiones que contribuyeron a la instalación del Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) Cardiológica en Salto, una demanda histórica que benefició no solo a la población salteña sino también a toda la región norte del país”.

Otro de los aspectos resaltados por el presidente de APC fue el compromiso permanente con la capacitación y la profesionalización de los comunicadores. En ese sentido, señaló que la institución ha acompañado distintos procesos académicos y educativos vinculados al área, incluyendo gestiones relacionadas con la formación universitaria y técnica en comunicación.

Entiende que los desafíos tecnológicos y las nuevas plataformas de difusión obligan a repensar permanentemente el ejercicio profesional, sin perder de vista los principios éticos y los valores que históricamente han guiado la actividad periodística. “Siempre intentamos mantener un rumbo, con los códigos necesarios para brindar lo mejor en beneficio de la sociedad”, agregó.

El legado de quienes construyeron la institución

Uno de los momentos centrales de la actividad será el reconocimiento a mujeres abuelas vinculadas al ámbito de la comunicación y a la historia de APC. Según explicó Paique, el homenaje busca destacar a quienes han sido protagonistas silenciosas de una trayectoria colectiva que hoy alcanza los 35 años de existencia.

“A través de este reconocimiento queremos valorar a quienes forman parte de la familia de APC y también a quienes tuvieron la visión de comenzar este proyecto en 1991”, señaló.

El dirigente recordó además que muchas de las personas que integraron la asociación en sus primeras etapas son hoy referentes históricos de la comunicación salteña y constituyen un legado para las nuevas generaciones.

“Hay comunicadoras que en la actualidad son abuelas y también profesionales abuelos que forman parte de esta historia. Todos ellos ayudaron a construir la institución que tenemos actualmente”, expresó.

“El aniversario no debe limitarse a una celebración institucional”, sino que también “debe servir para reafirmar el compromiso con la profesión y con la comunidad”. En ese sentido, destacó que APC atraviesa una etapa de renovación, con la incorporación de nuevas generaciones de comunicadores que deberán asumir la responsabilidad de continuar el trabajo realizado durante más de tres décadas.

“Tenemos que seguir abrazando esta profesión y, sobre todo, seguir defendiéndola porque forma parte de la sociedad toda”, concluyó.