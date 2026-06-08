ASSE inauguró la nueva farmacia del Hospital Regional Salto y proyecta una refacción integral del centro asistencial

Álvaro Danza y Gabriela González durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la farmacia del Hospital Regional de Salto.

Durante la actividad, las autoridades también destacaron los avances en salud rural y la búsqueda de financiamiento para nuevas inversiones en infraestructura.

Con la presencia del presidente del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, y de la directora del Hospital Regional Salto (HRS), Gabriela González, fueron inauguradas las nuevas instalaciones de la farmacia del centro asistencial.

Durante la actividad, González expresó su satisfacción por concretar una obra que, según señaló, contribuye a acercar la salud a quienes más la necesitan. Destacó que cada aspecto del diseño y la construcción de la nueva farmacia fueron pensados para brindar mayor tranquilidad, seguridad y bienestar, tanto a los usuarios como a los trabajadores del hospital.

La directora recordó que la iniciativa de remodelación comenzó hace un año, cuando la actual administración recibió un proyecto elaborado durante la gestión anterior. “Decidimos que nos tocaba a nosotros hacerlo realidad”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la apertura de la nueva farmacia “no es solo un acto administrativo, sino el resultado de la gestión, el trabajo y la constancia frente a las dificultades”.

González adelantó, además, que el proceso de mejoras en la infraestructura del HRS continuará con una serie de obras ya proyectadas o en ejecución. Entre ellas mencionó la construcción de un nuevo lavadero, la renovación de aberturas en el área de cirugía, las intervenciones en los servicios de salud mental y pediatría, la remodelación de la enfermería de medicina de mujeres, mejoras en el servicio de fisioterapia y el desarrollo del proyecto de infraestructura anunciado recientemente, que ya se encuentra en marcha.

Foto: Ariel Volpi

Por su parte, Álvaro Danza destacó la concreción de dos proyectos que tuvieron continuidad durante el cambio de administración: la puesta en funcionamiento del tomógrafo, inaugurado el 29 de diciembre de 2025, y la remodelación de la farmacia del HRS. “Dar continuidad a los proyectos también habla de responsabilidad pública y de respeto por la función pública. Esa es nuestra tarea: reconocer lo que se venía haciendo y concretarlo”, afirmó.

Danza valoró además la presencia del intendente de Salto, Carlos Albisu, y sostuvo que ASSE mantiene una línea de trabajo coordinada con las intendencias departamentales. En ese sentido, mencionó experiencias desarrolladas en Tacuarembó, Artigas y Paysandú; dijo que de la misma manera sucederá en Salto. Y señaló que la articulación entre organismos públicos permite fortalecer los servicios destinados a la población, más allá de los pensamientos políticos partidarios de las administraciones involucradas.

Respecto de la nueva farmacia, recordó que se trataba de una obra largamente reclamada por el hospital y que su ejecución permitió subsanar observaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública. Según indicó, las observaciones fueron levantadas en su totalidad a partir de la remodelación del servicio.

Foto: Ariel Volpi

Refacción integral

El presidente de ASSE también se refirió a los desafíos de infraestructura que enfrenta el centro asistencial y destacó el proyecto para la reconstrucción del HRS, cuyo anteproyecto ya fue elaborado en conjunto con la dirección del hospital y las autoridades regionales del organismo. Explicó que actualmente se trabaja en la obtención de los recursos necesarios para concretar esa iniciativa y otras obras previstas en distintos puntos del país.

En ese marco, señaló que el plan nacional de infraestructura de ASSE contempla intervenciones en centros de salud que presentan importantes necesidades de mantenimiento y actualización.

Afirmó que el HRS ocupa un lugar prioritario dentro de esa estrategia y adelantó que el proyecto de refacción integral fue incorporado al presupuesto quinquenal. La inversión estimada ronda los 20 millones de dólares.

Danza también hizo referencia a las políticas de fortalecimiento de la salud rural e informó que ASSE instaló ocho equipos en diferentes zonas del país, uno de ellos en Salto, y evaluó positivamente los resultados de esa implementación. También agregó que mantiene conversaciones con la Intendencia y con el Centro Médico de Salto para avanzar en acuerdos orientados a mejorar la atención sanitaria en el medio rural.

Finalmente, destacó las mejoras incorporadas en la nueva farmacia, que pasó de contar con cuatro puestos de atención a seis, incluyendo uno adaptado para personas con discapacidad. Según señaló, la ampliación permitirá agilizar la atención y mejorar las condiciones de acceso para los usuarios.