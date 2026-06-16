Embajador palestino de visita en Salto reclamó al gobierno uruguayo “más contundencia” y que se “llame a las cosas por su nombre”

Ahmad Asheish, Ahmad Alsweis y Luis Alonso, el 16 de junio, en la tienda Alaskala de la ciudad de Salto.

Ahmad Alsweis se reunió con referentes políticos y la colectividad palestina salteña durante su primera visita oficial.

El recientemente designado embajador de Palestina en Uruguay, Ahmad Alsweis, visitó este martes la ciudad de Salto en el marco de una gira por distintos puntos del país destinada a fortalecer los vínculos con las comunidades palestinas radicadas en territorio uruguayo. La actividad se desarrolló pocos días después de que presentara sus cartas credenciales al presidente de la República, Yamandú Orsi.

Antes de ofrecer una conferencia de prensa, Alsweis mantuvo una reunión con el presidente departamental del Frente Amplio, Luis Alonso, y con los ediles Mario Furtado y Regino López. Posteriormente compartió una mesa de diálogo con el referente de la colectividad palestina en Salto, Ahmad Asheish, y con Maher Jaber Mahmud, intendente de la ciudad brasileña de Barra do Quaraí.

Durante su intervención, el diplomático expresó su agradecimiento por el recibimiento que ha tenido desde su llegada al país y destacó lo que definió como una profunda sensibilidad del pueblo uruguayo hacia la realidad palestina.

“Sentir la calidez del pueblo uruguayo es algo notable. Desde que llegué he recibido una solidaridad que me emociona y que, en cierta forma, esperaba encontrar porque conocía a Uruguay a través de los discursos de José Mujica”, afirmó.

Buena parte de la exposición del embajador estuvo centrada en la situación que atraviesa Palestina y en la percepción que existe actualmente en América Latina sobre el conflicto en Medio Oriente.

Alsweis sostuvo que durante décadas predominó una visión favorable a Israel en los medios de comunicación internacionales, situación que, a su entender, comenzó a cambiar a raíz de los acontecimientos recientes.

“El pueblo uruguayo se ha despertado de un engaño prolongado. Durante mucho tiempo se le mostró una realidad distinta a la que vivía el pueblo palestino. Lo que hoy se observa no es algo nuevo para nosotros, es una continuidad de lo que venimos denunciando desde 1948”, señaló.

El representante palestino afirmó que las acciones desarrolladas por Israel forman parte de un proceso histórico que, según indicó, “ha sido reconocido incluso por algunos exsoldados israelíes en distintos testimonios públicos”.

Asimismo, destacó que la reacción social observada en Uruguay frente a la situación en Gaza ha sido especialmente significativa dentro del contexto latinoamericano. “Hoy el humanismo uruguayo está más visible que nunca. Esperamos que ese apoyo popular también pueda traducirse en medidas concretas y en una profundización de los vínculos oficiales con Palestina”, manifestó.

Una gira para fortalecer los lazos con la diáspora

Consultado por la diaria sobre los motivos que lo llevaron a elegir Salto como uno de sus primeros destinos fuera de Montevideo, Alsweis explicó que su principal objetivo es conocer a las comunidades palestinas establecidas en diferentes departamentos del país.

Según indicó, ya había visitado localidades como Rivera y Chuy y ahora decidió continuar su recorrido por el litoral norte. “Mi labor es buscar a la comunidad palestina, conocer cómo está integrada y ponerme a su servicio como embajador. Me siento muy orgulloso de los palestinos que viven en Uruguay porque son un ejemplo de integración y compromiso con las sociedades que los reciben”, expresó.

En ese sentido, dedicó palabras especiales a Ahmad Asheish, a quien definió como un referente comprometido con la causa palestina y al mismo tiempo plenamente integrado a la realidad local.

Alsweis señaló además que la embajada está llevando adelante un relevamiento de ciudadanos palestinos y descendientes residentes en Uruguay con el objetivo de fortalecer los vínculos institucionales y comunitarios.

También fue consultado el embajador sobre la influencia del sionismo en América Latina y particularmente en países como Argentina.

En su respuesta sostuvo que dicha corriente política mantiene una presencia permanente en la región y vinculó su accionar a intereses geopolíticos internacionales. “El sionismo nunca abandonó América Latina. Puede perder algunas batallas políticas, pero vuelve a posicionarse con apoyo de potencias internacionales”, afirmó.

Alsweis consideró que existe un riesgo para las democracias latinoamericanas cuando determinadas corrientes buscan generar divisiones internas o influir en los procesos políticos de los países de la región. También manifestó preocupación por situaciones que, según indicó, podrían generar tensiones regionales, haciendo referencia a acontecimientos recientes vinculados a distintos gobiernos sudamericanos.

“Es lo que estamos viendo desde Argentina, cómo está soportando el régimen boliviano mandando o intentando mandar armamento. Eso es un peligro, y ese es el papel del sionismo en América Latina: crear más división en el pueblo, discordia y amenazar con echar abajo la democracia. Ese es el peligro del sionismo actualmente en América Latina”, sostuvo.

Respecto de la relación entre Palestina y Uruguay, el diplomático la calificó como positiva, aunque consideró que existen oportunidades para profundizar la cooperación bilateral.

Entre los aspectos mencionados, destacó la necesidad de avanzar en intercambios culturales, acuerdos económicos y una mayor apertura institucional entre ambos gobiernos. “La relación es buena y valoramos positivamente lo que Uruguay ha hecho por la causa palestina, pero pedimos más contundencia de parte del gobierno con llamar las cosas por su nombre”, sostuvo.

Alsweis señaló además que el actual gobierno uruguayo hereda una tradición histórica de cercanía con la causa palestina, particularmente asociada a la figura del expresidente José Mujica. “Existe una herencia importante que dejó Mujica y que este gobierno tiene la responsabilidad de sostener”, concluyó.