Investigan la muerte de un hombre de 37 años durante una presunta rapiña en Salto

La víctima recibió un disparo en el tórax y falleció en el Hospital Regional de Salto. La Policía procura identificar a los responsables mediante el análisis de cámaras de videovigilancia.

Un hombre de 37 años falleció en la noche del miércoles 24 de junio tras recibir un disparo de arma de fuego durante un presunto episodio de rapiña ocurrido en la ciudad de Salto.

De acuerdo con la información primaria, la víctima habría sido abordada por uno o más delincuentes, quienes presuntamente le sustrajeron la motocicleta en la que se desplazaba. Durante el hecho, la víctima recibió un disparo en la zona del tórax.

Tras el ataque, un vecino lo trasladó de inmediato al Hospital Regional de Salto, donde ingresó al servicio de Emergencia. Pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció a causa de la gravedad de las heridas.

La Policía trabaja para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar la identidad de los responsables. El caso es investigado bajo la órbita de la Fiscalía competente.

El jefe de Policía de Salto, comisario mayor retirado Ernesto Cossio, informó que personal de las Áreas de Investigaciones y del Grupo de Apoyo se encuentran trabajando en el relevamiento de la zona donde ocurrió el hecho, con el objetivo de verificar la existencia de cámaras de videovigilancia que puedan aportar elementos para la investigación.

Cossio señaló que el análisis de las imágenes constituye una de las primeras líneas de trabajo de los investigadores, en procura de reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los autores del ataque. En paralelo, la Policía continúa recabando información y tomando declaraciones que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Históricamente, las rapiñas con resultado de muerte (homicidios dolosos en grado de rapiña) son inusuales en el departamento de Salto. Durante la última década, los picos de violencia criminal en la ciudad se debieron a otras tipologías delictivas.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior, las rapiñas en el departamento de Salto registraron una disminución de 10,5% al cierre de 2025 en comparación con el año anterior. En ese mismo período, la mayoría de los homicidios registrados en el departamento estuvieron asociados a conflictos interpersonales, disputas territoriales o riñas, más que a asaltos en la vía pública.

En ese contexto, el homicidio ocurrido el miércoles 24 de junio durante un presunto intento de rapiña representa un hecho que se aparta de las características predominantes que venían mostrando los indicadores delictivos en el departamento.