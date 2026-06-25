Murió un hombre de 74 años que residía en el refugio del Mides en Salto

La víctima permanecía desde hacía varios meses en el dispositivo del Mides ubicado en el cuartel General Artigas y atravesaba un cuadro de salud delicado, con seguimiento del sistema público.

Un hombre de 74 años que residía en el refugio instalado en el predio del cuartel General Artigas de la ciudad de Salto falleció este miércoles 24 de junio, según confirmó a la diaria el director departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Jorge Vaz Tourem.

De acuerdo con lo informado por el jerarca, se trataba de una persona que desde hacía varios meses se encontraba dentro de la órbita del refugio y que presentaba problemas de salud previos, por lo que era monitoreada por el equipo de la Red de Atención Primaria (RAP) de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Vaz Tourem señaló que el lunes 22 de junio el hombre concurrió a una consulta en policlínica debido a una afección respiratoria. A raíz de ese cuadro fue derivado al hospital, donde se le hicieron placas y permaneció bajo control médico. Según indicó el director departamental del Mides, el usuario arrastraba patologías crónicas y atravesaba una situación de salud delicada.

En cuanto a lo ocurrido el día del fallecimiento, explicó que durante la mañana del miércoles el hombre se encontraba en buen estado dentro de su cuadro general. Sin embargo, después del mediodía se recostó para dormir la siesta y, más tarde, cuando una cuidadora fue a llamarlo para la merienda, constató que no presentaba signos vitales. De inmediato, se dio aviso a la emergencia médica, que al llegar al lugar confirmó el fallecimiento.

El director departamental del Mides relató además que, en las últimas semanas, el hombre había reducido considerablemente sus salidas del refugio y que solo se trasladaba, en general, para asistir a consultas médicas. “Básicamente pasaba en el interior del refugio”, señaló.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de las personas que residen en dispositivos de atención del Mides y que, además de atravesar situaciones de vulnerabilidad social, presentan problemas de salud que requieren seguimiento permanente de los servicios asistenciales.

En este caso, según la información aportada por Vaz Tourem, el usuario estaba siendo acompañado tanto desde el refugio como desde el sistema público de salud.

El último fallecimiento de un hombre en situación de calle en Salto ocurrió el 22 de junio de 2025, cuando un hombre de 43 años que vivía en una carpa fue hallado sin vida en la ciudad.