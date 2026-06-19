Operativo contra el tráfico internacional de cigarrillos dejó detenidos en Artigas, Montevideo y Salto

Según la Policía, la organización utilizaba encomiendas enviadas por transporte público para distribuir mercadería de origen paraguayo en distintos puntos del país.

Una investigación de la Jefatura de Policía de Artigas permitió desarticular una organización dedicada al tráfico internacional de cigarrillos de origen paraguayo y derivó en la detención de 20 personas, entre ellas, dos residentes en Salto.

La operación incluyó allanamientos en Artigas, Montevideo, Salto y la ciudad brasileña de Quaraí.

En una conferencia de prensa, el jefe de Policía de Artigas, comisario general José Osorio, informó que la investigación se desarrolló durante aproximadamente tres meses y contó con la participación de distintas unidades policiales y de la Fiscalía de 2° Turno.

Según explicó, la Dirección de Investigaciones de la jefatura obtuvo información sobre personas que enviaban cajas de cigarrillos hacia Montevideo mediante encomiendas transportadas por servicios de transporte público.

A partir de esos datos, y en coordinación con la Dirección de Información Táctica, se iniciaron tareas de inteligencia para identificar a los responsables.

La investigación permitió establecer la existencia de una organización que operaba en un depósito alquilado en Quaraí, desde donde se abastecía de cigarrillos paraguayos a distintos puntos del país, principalmente Montevideo.

Para profundizar las actuaciones se solicitó apoyo a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, que desarrolló tareas de inteligencia en la capital e identificó a las personas encargadas de recibir y comercializar la mercadería. De acuerdo con Osorio, una maniobra similar también se realizaba en Salto.

Con la evidencia reunida, la Policía presentó el caso ante la Fiscalía de 2° turno, que acompañó la investigación desde sus inicios y colaboró en la definición de la estrategia operativa. Las actuaciones permitieron determinar que la organización operaba al menos desde enero de 2025.

De acuerdo con las estimaciones policiales, entre enero de 2025 y mayo de este año fueron enviadas unas 675 cajas de cigarrillos hacia Montevideo. El valor total de la maniobra fue calculado en aproximadamente 39 millones de pesos, cifra cercana al millón de dólares.

Una vez finalizada la etapa investigativa, las autoridades uruguayas coordinaron con la Policía brasileña el allanamiento del depósito ubicado en Quaraí, donde fueron incautadas 31 cajas de cigarrillos. En Artigas, en tanto, se decomisaron otras 48 cajas.

El operativo incluyó 19 allanamientos en Artigas, nueve en Montevideo, dos en Salto y uno en Quaraí. Además, fueron detenidas personas de nacionalidad uruguaya que residían en la ciudad brasileña. En total, la investigación derivó en la detención de 33 personas y la identificación de otras cinco requeridas.

Según informó Osorio, algunos de los involucrados cuentan con antecedentes penales, mientras que otros no registraban antecedentes.

En Artigas también fue inspeccionado un comercio, ya que de la investigación surgieron indicios de que su propietario mantenía vínculos con la organización.

El jefe de Policía señaló que las actuaciones continúan y que la investigación permanece abierta.