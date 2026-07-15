Especialistas de distintas ramas del derecho debatirán en Salto sobre los desafíos actuales de lo probatorio

El encuentro fue declarado de interés por el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El Aula Magna del Cenur Litoral Norte, en Salto, será sede los días 21 y 22 de agosto de las V Jornadas de Debate del Foro Uruguayo de Derecho Probatorio. El encuentro, que convocará a especialistas de distintas áreas vinculadas al sistema de justicia, fue declarado de interés por el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El doctor Ignacio Soba, uno de los organizadores de la actividad, dijo a la diaria que se trata del “evento sobre la prueba más importante del país y una referencia a nivel regional”.

Además, adelantó que “seremos aproximadamente 30 expositores de Argentina, Chile, España y Uruguay. Participarán jueces, ministros de tribunales de apelaciones, la directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), fiscales, defensores, abogados, profesores e investigadores. Es una comunidad muy importante la que se reunirá en Salto”.

Soba explicó que el Foro Uruguayo de Derecho Probatorio aborda el estudio de la prueba desde una perspectiva más amplia que la tradicional. Según señaló, el espacio reúne a profesionales de distintas disciplinas y ramas del derecho, lo que permite analizar la prueba en los procesos civiles, penales, laborales, de familia y administrativos, además de incorporar los aportes de la teoría del derecho.

“Esa diversidad hace que se nuclee mucha gente interesada tanto en los aspectos teóricos como en los prácticos. En el foro participan profesores e investigadores, pero también jueces, fiscales, defensores y abogados. Es un ámbito muy amplio y plural que ha despertado interés a nivel regional e internacional”, destacó.

En ese sentido, adelantó que las jornadas de Salto contarán con la participación de jueces y docentes de Argentina y Chile, además de una profesora de la Universidad de Santiago de Compostela (España), junto con referentes uruguayos de distintas áreas del sistema de justicia y del ámbito académico de nuestro país. “Creo que será una instancia muy importante para que quienes viven en el litoral puedan estar en contacto con las discusiones actuales sobre investigación y prueba. No es sencillo reunir a tantos especialistas en un mismo encuentro”, afirmó.

Soba también expresó su satisfacción por haber logrado convocar a cerca de 30 expositores para esta quinta edición de las jornadas, que se desarrollarán en Salto.

Señaló que uno de los rasgos distintivos del foro es el abordaje transversal de la prueba, una mirada que atraviesa las distintas ramas del derecho y permite analizar problemas comunes desde múltiples perspectivas. En esta edición, explicó, uno de los ejes centrales será el vínculo entre la prueba y las nuevas tecnologías, un tema que gana cada vez más espacio en el ámbito jurídico.

Además, las jornadas incluirán paneles dedicados a la prueba en los procesos de amparo, especialmente en causas vinculadas al derecho a la salud, el ambiente y la vivienda, así como en litigios contra el Estado.

También habrá exposiciones sobre los desafíos probatorios en los procesos laborales, civiles y penales, con énfasis en los problemas que plantea la práctica cotidiana. “Se trata de temas de plena actualidad, que serán analizados desde la perspectiva de jueces, fiscales, defensores, abogados e investigadores”, destacó Soba, quien subrayó que el objetivo es ofrecer una mirada integral sobre los principales debates que hoy atraviesan al sistema de justicia.

Además de las exposiciones de especialistas nacionales e internacionales, las jornadas reservarán un espacio para estudiantes y jóvenes investigadores. Soba destacó que esa instancia constituye una de las señas de identidad del foro, ya que brinda la posibilidad de presentar investigaciones, intercambiar ideas y exponer ante un auditorio integrado por referentes del ámbito jurídico. “Siempre surgen temas muy novedosos y miradas diferentes. Es una oportunidad muy valiosa para quienes están dando sus primeros pasos en la investigación”, señaló. Según adelantó, se prevé la participación de estudiantes de Montevideo y Salto.

Las actividades comenzarán el viernes 21 de agosto a las 8.00 en el Aula Magna del Cenur Litoral Norte y continuarán el sábado 22 desde las 9.00, con un programa que reunirá a cerca de 30 expositores de Uruguay, Argentina, Chile y España.