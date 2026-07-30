Policía fue hospitalizado tras ser agredido por varias personas al defender a su hija adolescente

El funcionario sufrió fractura de tabique nasal y politraumatismos luego de intervenir tras una agresión contra su hija de 14 años; el SUPU acompaña el caso mientras Fiscalía investiga a los responsables.

Un funcionario policial y su hija adolescente fueron víctimas de una violenta agresión por parte de un grupo de vecinos en el barrio Andresito de la ciudad de Salto.

El episodio, ocurrido en la madrugada del martes, dejó al efectivo con lesiones que motivaron su internación, mientras el caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por los niveles de violencia en algunos barrios de la capital departamental.

Según la información recabada, el incidente se originó cuando la hija del policía, de 14 años, fue agredida en la vía pública por otras adolescentes en la zona de avenida Apolón. Tras enterarse de lo ocurrido, el efectivo (funcionario del Ministerio del Interior) salió de su vivienda para reclamar explicaciones a vecinos y familiares de las menores involucradas.

De acuerdo con los datos disponibles, la situación derivó rápidamente en una agresión colectiva. El policía fue golpeado por varias personas y sufrió una fractura de tabique nasal y politraumatismos.

A raíz de las lesiones, fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció internado bajo observación médica. Su estado fue considerado de cuidado por parte de los profesionales.

El caso generó repercusiones a nivel sindical. El presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) Ricardo Gonzáles se trasladó a Salto para interiorizarse sobre la evolución del funcionario y expresar el respaldo de la organización a la familia. Además, planteó la necesidad de adoptar medidas que permitan mejorar las condiciones de seguridad para los efectivos policiales y para los habitantes de barrios donde este tipo de episodios de violencia se han vuelto una preocupación recurrente.

La investigación del hecho continúa a cargo de la Policía y de la Fiscalía, que procuran determinar las responsabilidades de las personas que participaron en la agresión.

En diálogo con la diaria, el presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), Ricardo González, señaló que la organización sigue de cerca la evolución del funcionario agredido y puso a su disposición el equipo jurídico del sindicato para brindarle asesoramiento y acompañamiento durante el proceso judicial que pueda derivarse del caso.

González explicó que mantuvo una conversación con el efectivo mientras permaneció internado y que, por el momento, la principal preocupación es su recuperación. En ese sentido, indicó que el sindicato aguardará a que su estado de salud mejore para que pueda brindar su versión de los hechos.

“Lo más importante ahora es que se recupere. Cuando esté en condiciones podrá relatar lo sucedido con tranquilidad y colaborar con la investigación”, sostuvo.

El dirigente sindical afirmó, además, que, según la información con la que cuenta el SUPU, las personas que participaron en la agresión ya estarían identificadas, por lo que esperan que la investigación avance con celeridad y permita esclarecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

González también destacó que el jefe de Policía de Salto, Ernesto Cossio, viene realizando un seguimiento del caso y se mantiene al tanto de la evolución del funcionario como de las actuaciones que lleva adelante la investigación.

Para el sindicato, la agresión trasciende un episodio individual y vuelve a exponer la preocupación por los hechos de violencia que enfrentan los funcionarios policiales, incluso fuera del ejercicio de sus tareas.

En ese marco, González sostuvo que la institución acompañará al efectivo y a su familia durante todo el proceso, tanto desde el punto de vista jurídico como humano, y continuará monitoreando las actuaciones judiciales hasta que el caso sea esclarecido. Según información brindad por la policía el lesionado de 32 años fue dado de alta del centro asistencial, estando en reposo domiciliario y se continua con las actuaciones.