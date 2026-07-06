La Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales trabaja en Salto con una agenda centrada en la vulnerabilidad social

La MIPS retoma protagonismo en Salto y articula políticas sociales con foco en vivienda, infancia y personas en situación de calle.

La Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS) retomó su funcionamiento en Salto con una agenda alineada a las prioridades del gobierno nacional con el objetivo de fortalecer la coordinación entre organismos públicos para atender problemáticas sociales complejas.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se incorporó al espacio como parte de una estrategia de mayor presencia territorial, aunque su representante, Mijail Pastorino, aclaró que la conducción y la coordinación continúan siendo responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Según explicó Pastorino a la diaria, las MIPS fueron creadas por decreto presidencial en 2006 como parte de un sistema institucional encabezado por el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Su propósito es reunir a los distintos organismos del Estado que intervienen en el territorio para coordinar políticas sociales y productivas.

En Salto, recordó, “el funcionamiento se interrumpió prácticamente durante el período de gobierno anterior, cuando la mesa fue convocada solamente en dos oportunidades. Desde fines de 2025 el espacio volvió a reunirse de forma sistemática bajo la coordinación de la Dirección Departamental del Mides”.

La MIPS congrega a una amplia diversidad de instituciones nacionales y departamentales.

Entre ellas participan el Mides, la OPP, el Banco de Previsión Social (BPS), la Universidad de la República, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Hospital Regional de Salto, la Red de Atención Primaria de ASSE, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, los Centros MEC, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la Intendencia de Salto, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Administración Nacional de Educación Pública y UTU, además de otros organismos que intervienen según la temática abordada.

Cada departamento organiza su propio funcionamiento y desarrolla mesas temáticas especializadas que permiten profundizar el trabajo sobre áreas específicas.

En Salto funcionan, entre otras, las mesas de Primera Infancia, Educación, Discapacidad, y Vivienda y Hábitat, además de la articulación con la Junta Nacional de Drogas.

Pastorino señaló que “la agenda departamental responde a las prioridades definidas por el gobierno nacional, aunque incorpora las particularidades locales”. Entre los temas más relevantes figuran “la situación de calle, la vivienda, la formación laboral, la salud, el Sistema Nacional de Cuidados, la primera infancia y el impacto de la zafralidad sobre las condiciones de vida de muchas familias”.

Uno de los aspectos que Pastorino destacó fue que la MIPS no se limita a intercambiar diagnósticos, “sino que busca generar respuestas concretas mediante la coordinación institucional”.

Como ejemplo, mencionó la creación del dispositivo de atención permanente para personas en situación de calle implementado en Salto durante el año pasado. Explicó que, “si bien la ejecución corresponde principalmente al Mides, detrás de ese servicio existe un trabajo conjunto de ASSE, el Ministerio de Educación y Cultura, la Junta Nacional de Drogas (JND) y otras instituciones que aportan recursos y servicios específicos”.

También adelantó que “en las próximas semanas comenzará a funcionar un dispositivo de atención al daño dirigido a menores de edad, iniciativa que surgió directamente de la Mesa de Primera Infancia y que reúne el aporte de distintas instituciones vinculadas a la niñez”.

Otro de los resultados destacados “es la elaboración de una guía departamental de programas y servicios vinculados a vivienda”. El documento reúne las herramientas disponibles en organismos como el MVOT, la Agencia Nacional de Vivienda, el BPS, la intendencia y el Mides, “con el propósito de facilitar el acceso de la ciudadanía a las distintas políticas habitacionales”.

Asimismo, “la Mesa de Vivienda promovió soluciones transitorias para trabajadores zafrales provenientes de otros departamentos que, pese a contar con empleo, recurren al refugio por no poder afrontar los costos del alojamiento”. La coordinación con el MVOT permitió identificar alternativas que buscan aliviar la demanda al sistema de refugios.

La pobreza infantil ocupa un lugar prioritario

Consultado por la diaria sobre el énfasis que el gobierno nacional pretende dar al combate de la pobreza infantil en la Rendición de Cuentas, Pastorino aseguró que ese objetivo ya forma parte del trabajo que desarrolla la MIPS.

En ese sentido, destacó el funcionamiento de la Mesa de Primera Infancia, a la que definió como uno de los espacios más sólidos del departamento. Allí participan organismos como el INAU, el Mides (a través de Uruguay Crece Contigo y otros programas), Primaria, el BPS y la JND, entre otros.

El representante de la OPP sostuvo que “la importancia de esa mesa se refleja también en la magnitud de la población infantil atendida por el INAU en Salto” y consideró que “las nuevas prioridades presupuestales fortalecerán aún más el trabajo conjunto que ya se viene realizando”.

Pastorino explicó que la intención de la OPP “es fortalecer la coordinación de las políticas públicas y acompañar los procesos que luego son elevados al Consejo Nacional de Políticas Sociales para su evaluación a nivel nacional”.