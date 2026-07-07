MSP impulsa en Salto talleres, cursos y acciones territoriales rumbo al Día Nacional de Prevención del Suicidio

Se profundiza en un plan comunitario y descentralizado en materia de salud mental.

A pocos días de conmemorarse el Día Nacional de Prevención del Suicidio, el 17 de julio, la Dirección Departamental del Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó una serie de acciones que se desarrollarán durante este mes en Salto con el objetivo de fortalecer la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio.

La estrategia combina actividades comunitarias, capacitaciones abiertas, intervenciones en barrios y localidades del interior, además de la consolidación del futuro Plan Departamental de Salud Mental, construido a partir de un amplio proceso participativo.

Durante una conferencia de prensa, el director departamental de Salud, Luis Rodríguez, y la coordinadora departamental del área de Salud Mental del MSP, Valeria Peyró, coincidieron en que el principal desafío consiste en transformar la manera en que la sociedad comprende la salud mental y en consolidar redes comunitarias capaces de acompañar a las personas antes de que las situaciones de sufrimiento lleguen a una crisis.

Rodríguez destacó que “la prevención del suicidio no puede recaer exclusivamente sobre el sistema sanitario”. Recordó que “desde hace años funciona el Grupo Departamental de Prevención del Suicidio, integrado por instituciones de salud, organismos educativos, universidades, organizaciones sociales y diversos actores comunitarios, que mantiene reuniones mensuales para planificar acciones conjuntas”.

En ese marco, anunció que el miércoles 15 de julio se desarrollará una actividad comunitaria en la zona del Extremo Este, que comprende los barrios Uruguay y Artigas, organizada junto con la Red de Atención Primaria de ASSE, la UBA 3 y la mesa interinstitucional que trabaja en ese territorio.

El director explicó que “estas iniciativas forman parte del diagnóstico departamental que comenzó a elaborarse en diciembre y que ya permitió articular el trabajo con más de 630 organizaciones”.

Ese relevamiento también “busca ordenar las respuestas institucionales frente a diferentes problemáticas de salud mental, incluyendo el uso problemático de sustancias, mediante protocolos claros de actuación para centros educativos, redes de apoyo e instituciones públicas”.

Valeria Peyró explicó que el Plan Departamental de Salud Mental “se elabora en consonancia con la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar, pero con una fuerte impronta territorial”. Según indicó, “el diagnóstico se construyó escuchando tanto a instituciones como a vecinos de todo el departamento, incluyendo la ruralidad”.

Ese proceso permitió identificar tanto las principales necesidades como las fortalezas existentes en la comunidad. Uno de los hallazgos más relevantes fue que “alrededor del 90% de las personas consultadas manifestó necesitar mayor información y formación sobre salud mental, al considerar que hasta ahora no había contado con espacios accesibles para adquirir esos conocimientos”.

A partir de esa demanda, surgió un trabajo conjunto con la Universidad de la República y la Facultad de Psicología para organizar cursos abiertos a toda la comunidad a través de la Unidad de Educación Permanente. “Las capacitaciones también responden a solicitudes realizadas por instituciones educativas que reclamaban herramientas para abordar situaciones vinculadas a la prevención del suicidio y otras problemáticas de salud mental”.

Julio estará marcado por talleres en la ciudad y el interior

Peyró adelantó que “durante julio se desarrollarán actividades en seis localidades del interior del departamento mediante talleres prácticos abiertos a toda la población”. Para concretar esa descentralización se trabaja coordinadamente con municipios, la Inspección Departamental de Primaria, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y distintas organizaciones sociales.

Entre ellas, destacó “la participación del proyecto Eleva de la Asociación Cristiana de Jóvenes, cuyos profesionales acompañarán las primeras intervenciones en la ruralidad, además del apoyo logístico acordado con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para facilitar los traslados”.

La coordinadora remarcó que “el objetivo es que las acciones no permanezcan únicamente en documentos técnicos, sino que lleguen efectivamente a los territorios donde la población demanda herramientas concretas”.

Como ejemplo mencionó un reciente taller realizado en el estadio Bernasconi a pedido de vecinos de Salto Nuevo, donde participaron niños, adolescentes, jóvenes y adultos, lo que muestra que “el interés por estos temas atraviesa todas las edades”.

También se están desarrollando instancias de sensibilización en liceos, centros juveniles y otros ámbitos educativos, que buscan que docentes y funcionarios incorporen herramientas para actuar frente a situaciones de crisis y generar respuestas más empáticas.

Rodríguez consideró que “uno de los mayores avances de los últimos años ha sido romper el silencio que históricamente rodeó al suicidio”. Recordó que tiempo atrás “incluso los medios de comunicación evitaban publicar cifras o abordar públicamente el tema, mientras que hoy existe consenso científico acerca de que hablar responsablemente del suicidio constituye una herramienta preventiva”.

El jerarca enfatizó que “las personas con ideas suicidas no necesariamente desean morir, sino poner fin a un sufrimiento que sienten insoportable”. Por eso insistió en que “toda la comunidad puede desempeñar un papel fundamental mediante la escucha, la empatía y el acompañamiento cotidiano”.

Dónde buscar ayuda

Ante situaciones de ideación suicida, la principal recomendación es acompañar inmediatamente a la persona a una puerta de emergencia, tanto del Hospital Regional Salto como de cualquier institución de asistencia médica.

Asimismo, Peyró recordó que está disponible la línea nacional *0767, destinada específicamente a situaciones vinculadas con el suicidio, cuyo funcionamiento incluso se enseña de manera práctica en los talleres comunitarios.

También permanece habilitada la línea gratuita de apoyo emocional 0800 1920, accesible para cualquier persona del país, independientemente de cuál sea su prestador de salud.