Nueva convocatoria a facilitadores de estacionamiento reavivó el conflicto con los cuidacoches de Salto

El sindicato sostiene que la intendencia dejó de reconocer la trayectoria de trabajadores históricos y reclama una instancia de negociación que, aseguran, aún no ha sido concedida.

La relación entre la Intendencia de Salto y los cuidacoches continúa sumando capítulos de tensión. A un año de la asunción del intendente Carlos Albisu, el vínculo entre el gobierno departamental y quienes desempeñan esa tarea en la ciudad sigue marcado por el conflicto. En ese período, varios trabajadores fueron cesados, entre ellos personas que acumulaban más de 20 años de actividad ininterrumpida y que, según denuncian, nunca recibieron una explicación sobre los motivos de su desvinculación.

En las últimas horas, la intendencia abrió una nueva convocatoria para aspirantes a desempeñarse como “facilitadores de estacionamiento”. Sin embargo, la medida volvió a generar malestar entre los cuidacoches, ya que [afirman] el llamado no contempla a quienes cuentan con una extensa trayectoria en la actividad. “No se está teniendo en cuenta la experiencia de quienes desde hace años trabajan en las calles de Salto”, señaló a la diaria el presidente del sindicato de cuidacoches de Salto, Víctor Mezzetti.

Mezzetti lleva tres décadas trabajando como cuidacoches en las calles de Salto. Hasta el año pasado desarrollaba su actividad sobre la calle Uruguay, la principal arteria comercial de la ciudad. Según relató a este medio, de un día para otro la intendencia le retiró la habilitación, sin previo aviso ni explicación, y lo dejó sin la que era su única fuente de ingresos.

Durante ocho meses permaneció sin poder trabajar. En ese tiempo impulsó, junto con vecinos y comerciantes de la zona donde se desempeñaba, una campaña para solicitar su reincorporación. Reunieron unas 350 firmas que fueron presentadas ante las autoridades departamentales, pero, según sostiene, nunca obtuvieron una respuesta. “Hicieron caso omiso a todas las iniciativas que presentamos, no solo en mi caso, sino también en el de otros compañeros”, afirmó.

Actualmente, volvió a desempeñarse como cuidacoches, aunque en un barrio alejado del centro de la ciudad. Para Mezzetti, sin embargo, la situación está lejos de resolverse: continúa reclamando que se le restituya el lugar donde trabajó durante años. “Ese puesto me corresponde por derecho”, sostuvo.

En busca de reabrir un canal de diálogo con la intendencia, el Plenario Intersindical de Trabajadores de Salto remitió el lunes 6 de julio una solicitud formal de reunión al director departamental de Tránsito, Alberto Subí.

El planteo incluye una agenda amplia: la situación laboral de las y los cuidacoches, el reconocimiento de la antigüedad, los avances en la implementación de la aplicación para la zona de estacionamiento tarifado, los sorteos para eventos, la identificación de los trabajadores y el vínculo con las autoridades departamentales.

Sin embargo, según el presidente del sindicato, el diálogo con la administración está prácticamente interrumpido. Afirmó que desde hace cuatro meses no mantienen contacto con los jerarcas de la Dirección de Tránsito y que tampoco han obtenido respuestas a los reiterados pedidos de audiencia con el intendente Carlos Albisu. “Desde que asumió, nunca nos recibió”, aseguró el trabajador.

Según Mezzetti, la actual administración retiró de sus puestos a diez de los cuidacoches con mayor antigüedad en la ciudad. Aseguró que, en algunos casos, el desalojo se concretó con intervención policial.

Si bien cinco de esos trabajadores lograron reincorporarse, lo hicieron en espacios privados y no en los lugares donde históricamente desarrollaban su tarea. “En el centro de la ciudad no los dejan trabajar. Hay una especie de discriminación hacia los trabajadores”, sostuvo.

Ante la falta de respuestas, los cuidacoches no descartan profundizar las medidas de reclamo. Mezzetti señaló que, con el respaldo del Plenario Intersindical de Trabajadores de Salto, analizan hacer una movilización e ingresar a la intendencia para intentar ser recibidos por las autoridades departamentales.

El dirigente contrastó esa situación con la recepción que, según dijo, obtuvieron a nivel nacional cuando presentaron un proyecto de ley sobre la actividad. “Fuimos bien recibidos en el Parlamento Nacional cuando presentamos un proyecto de ley y, sin embargo, en Salto las autoridades no nos reciben”, concluyó.