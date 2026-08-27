Congreso internacional reúne en Salto a investigadores de 15 países para debatir sobre el futuro de las organizaciones

La inteligencia artificial y los cambios que atraviesan las organizaciones son algunos de los ejes del 38° Congreso Internacional de Aisoc. El encuentro busca generar nuevas redes, proyectos e investigaciones.

Durante tres días Salto será la sede del 38° Congreso Internacional de la Asociación Iberoamericana de Investigación en Sociología de las Organizaciones y Comunicación (Aisoc), que se desarrolla en el Cenur Litoral Norte y reúne a investigadores, académicos y profesionales de distintos países.

Bajo el lema “Las organizaciones en una sociedad en cambio: innovación social, confianza y redes para un futuro común”, el encuentro propone colocar en discusión el papel que desempeñan las organizaciones frente a los cambios y desafíos de las sociedades contemporáneas.

La propuesta parte de una mirada que entiende a las organizaciones no solo como estructuras de funcionamiento, sino también como actores sociales capaces de incidir en la construcción de sociedades más innovadoras, colaborativas y sensibles. En ese marco, la innovación social, la confianza y las redes aparecen como herramientas estrechamente vinculadas para enfrentar problemas complejos y construir respuestas colectivas.

El congreso cuenta con la participación de investigadores, académicos y profesionales de reconocida trayectoria internacional. El programa científico reúne aportes provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Estados Unidos, España, Italia, México, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay, dando al encuentro una marcada dimensión internacional.

A lo largo de las tres jornadas se desarrollan conferencias magistrales, mesas redondas y sesiones paralelas, en las que se presentan investigaciones y experiencias vinculadas a las principales líneas de trabajo de la sociología de las organizaciones y la comunicación.

Así, Salto se convierte durante estos días en un punto de encuentro para el intercambio académico y la discusión sobre cómo las organizaciones pueden adaptarse a una sociedad en transformación y, al mismo tiempo, contribuir a construir respuestas colectivas frente a los desafíos del presente.

El director del Cenur Litoral Norte, Mauricio Cabrera, destacó que el mundo de las organizaciones atraviesa múltiples desafíos vinculados a las nuevas formas de trabajo, los avances tecnológicos y los cambios demográficos.

En ese sentido valoró que el congreso constituya un espacio para el debate, el encuentro, y expresó su expectativa de que los intercambios que surjan durante estas jornadas trasciendan el ámbito académico y se transformen en nuevos proyectos e investigaciones.

En la misma línea, el director del Departamento de Ciencias Sociales, Jorge Leal, resaltó la importancia que tiene para Salto la realización del encuentro y puso el foco en la posibilidad de reunir a investigadores de diferentes países para compartir experiencias, debatir y generar nuevos aprendizajes. “Las organizaciones en una sociedad en cambio” es, para Leal, una consigna que plantea un desafío concreto y que espera pueda traducirse en propuestas a partir de esta instancia de intercambio.

La presidenta de Aisoc, Leticia Porto Pedroza, destacó especialmente el trabajo realizado durante más de un año para organizar el congreso. Señaló que uno de los principales objetivos de la asociación es precisamente crear redes y generar sinergias entre investigadores y representantes de distintos países, acercando miradas y experiencias para continuar creciendo de manera colectiva.

Al referirse al lema del congreso, Porto Pedroza puso el acento en la palabra confianza. Consideró que es un componente fundamental para construir organizaciones capaces de proyectarse hacia el futuro y mejorar sus prácticas de generación en generación. En ese sentido defendió una mirada más humana de las organizaciones, en la que las personas sean reconocidas como su principal motor y ese lugar central no se pierda frente a los cambios tecnológicos y sociales.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, también participó de la apertura y celebró que la ciudad sea sede de un encuentro de estas características. Destacó la relevancia de la actividad y su aporte al intercambio académico y al posicionamiento de Salto como espacio de encuentro para investigadores y profesionales de distintos países.

Relevantes para la comunidad en general

En diálogo con la diaria, el presidente del Comité de Organización del Congreso, Alejandro Noboa, explicó que el encuentro se realiza anualmente y tiene sedes rotativas.

En ediciones anteriores pasó por España y Portugal, así como por distintos países de América Latina, entre ellos Colombia y Argentina. Uruguay ya había sido sede en otra oportunidad y, con esta edición, el país recibe por tercera vez el congreso y Salto por segunda. El próximo año, adelantó Noboa, la cita será en Corea.

Uno de los ejes que atraviesa esta edición es la inteligencia artificial y su impacto en las organizaciones, un fenómeno todavía reciente pero de expansión acelerada que está modificando las formas de trabajo, de gestión y de relacionamiento.

Noboa señaló que existe expectativa por las distintas ponencias que abordarán el tema, ya que permitirán conocer los diagnósticos y las primeras conclusiones que desde el ámbito académico se están construyendo sobre el impacto de esta tecnología.

Para el presidente del Comité de Organización, los congresos funcionan como una suerte de frontera de la ciencia: son el espacio donde se ponen en común los principales debates y avances sobre un determinado campo de estudio.

Por eso, sostuvo que el intercambio que se genere durante estas jornadas debería permitir que, una vez finalizado el encuentro, surjan conclusiones relevantes no solo para las organizaciones, sino también para la comunidad en general.