Conocimiento que Emprende: una apuesta a conectar la ciencia con los desafíos del territorio

Juan Romero, Mauricio Cabrera y Roxana Oliveri, el 26 de agosto, en la sala del Consejo de la sede Salto del Cenur Litoral Norte. Foto: Ariel Vopi

En la sala del Consejo de la sede Salto del Cenur Litoral Norte se realizó el lanzamiento de Conocimiento que Emprende, un programa que busca acercar el conocimiento generado en ámbitos educativos y de investigación a los desafíos concretos del territorio.

La propuesta apunta a conectar a estudiantes, docentes, investigadores y egresados con instituciones, empresas, productores y organizaciones de la comunidad para desarrollar iniciativas con potencial de aplicación.

En diálogo con la diaria, la docente del Departamento de Ciencias Sociales Roxana Oliveri explicó que el programa involucra a distintos centros educativos y de investigación de la región y que el lanzamiento tuvo como principal objetivo convocar a quienes quieran participar. En ese sentido, destacó a la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) como uno de los aliados de la iniciativa, junto con otros centros que podrán incorporarse al proceso.

“La apuesta es conectar el conocimiento que generamos en los centros educativos con el territorio”, señaló Oliveri. La región cuenta con capacidades en áreas tan diversas como las ciencias biológicas, agrarias, física, química y tecnología, mientras que en el territorio existen necesidades, demandas y problemas concretos que requieren respuestas.

El desafío, explicó, es generar espacios que permitan que ambas realidades se encuentren. “Hay mucho conocimiento y muchas capacidades, y por otro lado hay problemas reales para resolver”, resumió.

La iniciativa busca, además, ampliar hacia el interior del país experiencias que tradicionalmente se desarrollan en Montevideo. Esta primera edición cuenta con financiamiento de la Agencia Nacional de Desarrollo y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con la intención de que el programa pueda tener continuidad y replicarse año a año.

Durante los próximos meses se desarrollará un ciclo de ocho talleres vivenciales. Allí, los participantes trabajarán en equipos interdisciplinarios para identificar, analizar y priorizar problemas y oportunidades del territorio y, a partir de ese diagnóstico, diseñar posibles soluciones. El proceso incluirá también tutorías y una instancia de validación con actores vinculados a cada problemática.

El programa cuenta con el acompañamiento de INIA Salto Grande, el Centro Comercial e Industrial de Salto, la Intendencia de Salto y UTU, a través de su Polo Tecnológico Educativo. La intención es sumar también a empresas, productores y organizaciones de la comunidad para contrastar y validar los problemas identificados y contribuir a la búsqueda de soluciones.

Las actividades culminarán con un encuentro denominado “Ciencia, tecnología y territorio”, en el que se presentarán las iniciativas surgidas durante el proceso. La instancia buscará reunir a quienes hayan participado y aportado al programa, pero también abrir la posibilidad de que otros actores conozcan las propuestas y apoyen su continuidad.

Los talleres se realizarán en la sede Salto del Cenur Litoral Norte, aunque el trabajo no quedará limitado al ámbito académico. Las tutorías implicarán un vínculo directo con el territorio: si una problemática se encuentra en una localidad del interior del departamento, los participantes deberán trasladarse, conocer y analizar la situación en el lugar, validar el diagnóstico con sus protagonistas y regresar con nuevos elementos para ajustar tanto la comprensión del problema como la solución propuesta.

De esta manera, Conocimiento que Emprende propone que el conocimiento no quede encerrado en las aulas o laboratorios, sino que salga al encuentro de las necesidades de la región y se transforme, a partir del diálogo con sus protagonistas, en iniciativas capaces de generar respuestas concretas.