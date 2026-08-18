Mides prepara un protocolo de actuación ante anuncios de emergencias climáticas en Salto

El organismo inició un proceso de capacitación para mejorar su capacidad de respuesta ante inundaciones y tormentas buscando fortalecer la coordinación con el Cecoed.

A partir de la declaración de emergencia institucional dispuesta a nivel nacional por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), ante la previsión de eventos climáticos adversos para los próximos meses, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzó un proceso de preparación de sus equipos para afrontar posibles situaciones de inundaciones y tormentas fuertes.

La Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos, integrada por los subsecretarios de los ministerios que la conforman y el secretario de Presidencia, encomendó a las autoridades locales del Mides avanzar en medidas de preparación ante una eventual emergencia climática.

En ese marco, el director departamental del Mides, Jorge Vaz Tourem, explicó a la diaria que la emergencia institucional implica que los organismos públicos deben “disponer y preparar todos los recursos” para responder ante posibles fenómenos climáticos que puedan afectar al territorio.

Según señaló, las autoridades fueron informadas de que la región norte del país, y particularmente Salto, se encuentra entre las zonas que podrían verse más afectadas por los fenómenos previstos. Por ese motivo, el Mides comenzó a trabajar con todos sus funcionarios en instancias de preparación y en la elaboración de su primer procedimiento interno de actuación frente a situaciones de emergencia.

“El Mides no contaba con esa herramienta y lo que buscamos es que todos los funcionarios y los recursos ministeriales estén preparados y sepan qué rol tienen que cumplir frente a una emergencia”, sostuvo Vaz Tourem. El jerarca recordó que el temporal ocurrido en Salto el 18 de julio permitió poner a prueba la capacidad de respuesta del organismo. En aquella oportunidad, el Mides actuó “a la altura de la situación”, procurando generar una respuesta inmediata dentro de las competencias del ministerio y, especialmente, articulando y brindando apoyo al Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) y al Comité Departamental de Emergencias.

Para Vaz Tourem, el proceso de preparación permitirá mejorar la respuesta ante futuros eventos. “Todo este proceso de preparación frente a una situación de emergencia brindará una mayor calidad de respuesta frente a una futura situación”, afirmó.

El trabajo no se limita a la preparación institucional. Desde el Mides entienden que también es necesario involucrar a la comunidad y, especialmente, a los hogares y familias que presentan mayores niveles de vulnerabilidad y pueden estar más expuestos frente a fenómenos climáticos. En ese sentido, Vaz Tourem destacó la importancia de que las familias puedan anticiparse a posibles situaciones de emergencia y contar con respaldo institucional para atravesarlas.

La jornada realizada en Salto fue de carácter interno y contó con la participación de funcionarios de los distintos programas del Mides. En el departamento trabajan más de 60 técnicos en diferentes áreas, por lo que uno de los objetivos centrales fue identificar las particularidades que puede presentar cada situación y definir respuestas adecuadas. “No es lo mismo una situación de evacuación de un hogar que tiene niños que la de un hogar compuesto por adultos mayores que no tienen quién los apoye en un proceso de evacuación”, explicó.

Por ese motivo, consideró fundamental poder pensar previamente los planes de evacuación y aportar al Cecoed herramientas que permitan mejorar su planificación. “Permite procesar estas emergencias de mejor forma y, sobre todo, garantizar los derechos de los vecinos”, señaló.

La instancia contó con el apoyo de Walter Morroni, referente nacional en la temática y funcionario del Mides, quien además cuenta con más de 13 años de experiencia de trabajo en el Sinae y participó en procesos vinculados a emergencias en Argentina y otros países.

Vaz Tourem señaló que esta fue la primera de cuatro instancias previstas para fortalecer las capacidades institucionales del ministerio y mejorar la preparación de sus equipos ante eventuales situaciones de emergencia.