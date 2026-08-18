Salto habilitó un Espacio de Escucha en Salud Mental para brindar contención y orientación

El nuevo servicio gratuito de la Intendencia comenzó a funcionar con trabajadores municipales y ahora extenderá su atención a la población.

La Intendencia de Salto presentó el Espacio de Escucha en Salud Mental, un nuevo servicio gratuito destinado a brindar contención, primera atención y orientación a personas que atraviesen situaciones vinculadas a su salud mental.

La iniciativa es impulsada en conjunto por las direcciones de Desarrollo Social y Salud, Higiene y Ambiente, y cuenta con el respaldo del gobierno departamental.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte; el secretario general de la Intendencia, Walter Texeira, y el encargado de Salud, Higiene y Ambiente, Carlos Silva. Según explicaron, el proyecto comenzó a trabajarse incluso antes del inicio de la actual administración y forma parte del programa de gobierno del intendente Carlos Albisu.

La propuesta busca sumar una herramienta de atención en un área que, según señalaron las autoridades, constituye uno de los principales problemas de la sociedad actual, tanto en Salto como en el resto del país.

El espacio ya comenzó a funcionar de manera interna hace aproximadamente un mes, atendiendo a funcionarios municipales, y ahora se abre a la población en general. La puerta de entrada para solicitar atención será la oficina de Desarrollo Social, donde se realizará un primer asesoramiento y se coordinará el contacto con el equipo integrado por dos licenciadas en Psicología.

La Intendencia aclaró que el Espacio de Escucha no constituye un servicio de atención de urgencias ni pretende sustituir a los prestadores de salud. Su cometido será brindar una primera escucha, acompañar y, fundamentalmente, orientar a las personas respecto de los recursos disponibles y los caminos que pueden seguir de acuerdo con cada situación.

“Nosotros, como gobierno de Salto, tenemos claro que no somos un prestador de salud, pero sí existe una responsabilidad, por la cercanía que tiene el gobierno de Salto con la ciudadanía, de brindar oportunidades de atención”, sostuvo Silva.

El jerarca señaló que la salud mental es un tema que desde hace tiempo viene ganando espacio en la discusión pública y consideró que ahora es necesario avanzar en respuestas concretas. En ese sentido, destacó que el gobierno departamental procura aportar al trabajo que ya desarrolla el Ministerio de Salud Pública a través del Plan de Salud Mental Departamental.

“Hoy el Estado tiene un montón de recursos a disposición en materia de salud mental que la ciudadanía a veces no conoce”, explicó Silva. En ese sentido, sostuvo que una de las funciones centrales de las profesionales que estarán a cargo del espacio será orientar a quienes concurran para que puedan identificar cuáles son los recursos disponibles y cuál es el camino adecuado a seguir.

Durante el último mes, el servicio funcionó exclusivamente para funcionarios de la Intendencia que necesitaran recurrir a este tipo de acompañamiento. Para ellos se establecieron días y horarios específicos: lunes, miércoles y viernes, de 8.30 a 10.30. La atención se coordina mediante agenda, a través del correo electrónico [email protected].

Con la apertura a la población general, la Intendencia busca ampliar el alcance de una herramienta que pretende funcionar como una primera puerta de entrada para quienes necesitan ser escuchados y orientados, sin desconocer las competencias de los servicios especializados de salud.

Texeira, por su parte, sostuvo que la salud mental es una preocupación para el gobierno departamental y que la administración no puede permanecer ajena a una problemática que tiene una fuerte presencia en el departamento.

“La salud mental nos preocupa y no podemos estar ajenos a este flagelo, particularmente en el departamento de Salto”, afirmó el secretario general.

Desde la Intendencia remarcaron que la creación del Espacio de Escucha no pretende superponerse con las políticas sanitarias nacionales, sino sumar una herramienta desde el territorio, aprovechando la cercanía de los equipos municipales con la población y facilitando el acceso a información y orientación ante situaciones que muchas veces permanecen invisibilizadas.