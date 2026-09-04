Entre obras y revinculaciones, Secundaria prepara el cierre del año lectivo en Salto

La inspectora departamental, Isabel Delgue, señaló que las clases se normalizaron tras el tornado de julio y destacó el trabajo con estudiantes.

Luego del tornado que afectó a Salto el 18 de julio, las clases en los liceos del departamento se normalizaron, aunque todavía permanecen algunas situaciones pendientes vinculadas a la infraestructura edilicia. Así lo señaló a la diaria la inspectora departamental de Educación Secundaria, Isabel Delgue, quien indicó que se tramitan expedientes para atender las necesidades de los centros que requieren mayor intervención.

Delgue explicó que existen prioridades en los liceos 1 y 5 de la ciudad de Salto, donde ya se hicieron algunas refacciones, mientras que otras obras, de mayor costo y alcance, se encuentran en proceso de planificación. En este sentido, señaló que también se está trabajando en las necesidades que deberán contemplarse de cara al próximo año.

Mientras tanto, el calendario educativo avanza hacia el cierre del año lectivo, previsto para el 27 de noviembre. La inspectora explicó que actualmente se desarrolla un período de reuniones y una nueva entrega de boletines, instancias que permiten a la inspección y a los equipos docentes “visualizar el panorama” de cara al final de los cursos.

Delgue remarcó que los estudiantes todavía cuentan con tiempo para avanzar en sus procesos educativos y alcanzar la promoción. Para quienes no logren aprobar sus asignaturas, en diciembre comenzará el período de acompañamiento pedagógico específico (APE), que se extenderá durante dos semanas y estará a cargo de los docentes, quienes planificarán actividades específicas para acompañar a los estudiantes.

Este mecanismo se aplicará a estudiantes de Educación Media Básica y de primer año de Educación Media Superior y volverá a implementarse en febrero. En segundo y tercer año de Educación Media Superior también habrá instancias de acompañamiento, aunque posteriormente los estudiantes deberán afrontar pruebas tribunalizadas o exámenes, según corresponda.

Uno de los principales ejes del trabajo de Secundaria durante este año fue la revinculación de estudiantes que se habían alejado de las aulas. Delgue destacó el trabajo realizado junto con equipos de dirección, docentes, referentes y equipos multidisciplinarios para lograr el retorno de estudiantes a las instituciones.

“Se ha logrado que estudiantes regresaran a las aulas”, afirmó la inspectora, quien explicó que actualmente se hace un seguimiento de quienes volvieron a vincularse con los centros educativos, con el objetivo de acompañar sus trayectorias y sostener su permanencia hasta el final del año.

En paralelo, este viernes se entregarán en Salto certificados correspondientes al programa Cultura Científica, una iniciativa que busca acercar el conocimiento científico, social y tecnológico a la sociedad y promover el desarrollo del pensamiento crítico.

La actividad reúne a estudiantes, tutores y docentes acompañantes que presentan distintos proyectos. Este año la exposición se realizó en el Polo Tecnológico. Durante la jornada se definirán los trabajos que continuarán con sus presentaciones y podrán participar en la Expo Nacional, que se desarrollará en Piriápolis.

Delgue destacó especialmente el valor que tienen estas propuestas para los estudiantes, porque les permiten desarrollar “la capacidad de diálogo, de poder explicar y de dar a conocer sus proyectos”. Muchas de las iniciativas, explicó, surgen de problemas que los propios jóvenes identifican en sus instituciones, sus barrios o en los contextos en los que viven, y a partir de allí buscan posibles soluciones.

Congreso Nacional de Liceos Rurales

Por otra parte, los días 17 y 18 de setiembre Salto será sede del Congreso Nacional de Liceos Rurales, organizado por el liceo de Rincón de Valentín.

La actividad, denominada “La educación en el medio rural como oportunidad en adolescentes y jóvenes”, ya cuenta con más de 65 inscriptos.

El encuentro reunirá a integrantes de distintos centros educativos rurales para intercambiar experiencias y reflexionar sobre las oportunidades que brinda la educación en estos contextos.

Para Delgue, se trata de una instancia relevante dentro del calendario educativo del departamento y una oportunidad para poner en común las experiencias y desafíos que atraviesan los liceos rurales.