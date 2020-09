Los artículos 28, 29 y 30 modificarán la forma de certificación y la retribución. “Todos los funcionarios presupuestados o contratados, con excepción de los magistrados del Poder Judicial, diplomáticos y funcionarios de entes autónomos y gobiernos departamentales, no tendrán derecho a percibir retribución alguna por un período de hasta tres días de licencia por enfermedad”, dice el texto, que añade que a partir del cuarto día de inasistencia y hasta que se reintegre el funcionario, la remuneración será de 70%. La aplicación de este cambio no abarcará a quienes tengan enfermedades por accidentes laborales, ni a quienes estén con licencia médica vinculada al embarazo, en tratamiento oncológico o en cuidados paliativos; la otra excepción es que la cobertura será desde el primer día (70%) en caso de que la persona esté internada. Por las licencias por enfermedad que superen los 30 días en un período de 12 meses, o los 50 días en 24 meses, se habilitará la realización de una junta médica de ASSE para evaluar la aptitud física o psíquica del funcionario. En caso de que la junta determine que el funcionario está apto para la función, deberá reintegrarse antes de las 72 horas; si no está apto, podrá evaluar nueva licencia o indicará que inicie trámites jubilatorios.