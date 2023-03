Desde hace meses, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) denuncia la falta de psiquiatras para cubrir algunas guardias en el Hospital Vilardebó de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El secretario médico del gremio, José Minarrieta, explicó a la diaria que esta situación, que se extiende desde “años anteriores”, responde a un tema “económico”, pero también a las “condiciones de trabajo” que llevan a que los profesionales renuncien. De hecho, 11 especialistas que atendían en emergencia dejaron su cargo en 2022.

Ante esta situación, en setiembre del año pasado se definió la conformación de dos mesas de trabajo entre el SMU, ASSE y la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU): una para solucionar la cobertura de guardias y otra para poner en discusión temas vinculados a las condiciones de trabajo. Si bien hubo avances al respecto, “nunca se logró cubrir una grilla completa” de guardias de psiquiatras con la “dotación correspondiente”, sostuvo Minarrieta. Eso ha generado que en varias ocasiones los turnos quedaran descubiertos, afirmó. La guardia del Hospital Vilardebó consiste en cuatro especialistas de 8.00 a 20.00 y dos de 20.00 a 8.00 de lunes a viernes y dos especialistas en cada bloque de horarios los sábados y domingos.

En este contexto, este sábado, ASSE informó a través de un comunicado que las autoridades del organismo atenderán la guardia desde las 8.00 hasta la misma hora del domingo porque los psiquiatras del hospital la dejaron sin cubrir. Esto “ocurre en virtud de la medida adoptada por los profesionales, cuando estaba fijada para el lunes una nueva instancia de negociación”, agrega el texto.

No obstante, Minarrieta aseguró que la guardia de este sábado no estuvo cubierta porque “no había ninguna persona designada” para la atención en emergencia. El secretario médico enfatizó que no es la primera vez que acontece una situación de este tipo y negó que responda a una medida sindical. “Nos llama la atención este planteo de ASSE porque faltan dos días para tener esa reunión donde, teóricamente, se podría solucionar el problema. No hay ninguna medida sindical de parte del SMU ni de SPU para que los médicos vayan o no vayan [a trabajar]. Hoy la guardia no está cubierta como ha pasado muchísimos sábados y domingos”, expresó. Asimismo, dijo que el anuncio de ASSE parece una “medida publicitaria”.

En la tarde del sábado, el SMU publicó una declaración en la que, entre otros puntos, afirma que los psiquiatras del hospital “se encuentran cumpliendo su cargo con el horario definido y acordado en cada compromiso funcional” y que la falta de cobertura de las guardias que se está denunciando es “absoluta responsabilidad” de la dirección del Hospital Vilardebó y de la “gestión” de ASSE. Además, el texto apunta que “hace más de un mes” el SMU, junto a SPU, presentaron a las autoridades una “acabada propuesta de cobertura, aun siendo que no es su responsabilidad hacerlo” y no han recibido respuesta.

Por su parte, el director de Salud Mental de ASSE, Eduardo Katz, dijo a la diaria que las autoridades del organismo presentaron el 15 de marzo una propuesta a los psiquiatras para cubrir las guardias con “tres psiquiatras y medio porque uno hace medio horario durante el día y dos por la noche, y que los fines de semana fueran rotativos para evitar las molestias a todos”. Según dijo, el SMU les informó ayer que las y los profesionales no aceptaban el planteo.

“Tenemos una instancia de negociación el lunes y no han tenido mejor idea que dejar una guardia del sábado descubierta”, dijo Katz, y apuntó que frente a esta “actitud reprobable” que demuestra “una falta de compromiso total”, las autoridades resolvieron cubrir por 24 horas la atención. “Entendimos que era nuestra obligación. Nosotros no somos jerarcas de estar de corbata y en una oficina. Cuando hay que estar, hay que estar”, expresó.

La propuesta de las autoridades también incluye “un médico para hacer el triage”, “un médico para atender las salas de observación” y otro profesional para “hacer repetición de medicación” para que los psiquiatras que hacen la guardia no tengan que encargarse de esas tareas. Según Katz, también entregaron a los especialistas un “planillado de guardias” para que lo analicen.

Sin embargo, Minarrieta aseguró a la diaria que desde el SMU no rechazaron ninguna propuesta y que aguardan a la instancia del lunes para discutir la propuesta de las autoridades y la de los propios profesionales. “Cuando uno hace una propuesta, hay que evaluarla. No se puede pretender hacer una propuesta el 15 y que el 18 las cosas funcionen sin ver si realmente se puede hacer”, manifestó.