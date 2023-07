El virus sincitial respiratorio (VRS) es un problema cada vez mayor, y las autoridades de la salud están desplegando diferentes alternativas para paliar las consecuencias de una enfermedad que afecta particularmente a los niños menores de dos años. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, habló este viernes sobre la situación y dijo que se pasó de 25% de consultas por virus respiratorios la semana pasada a 90% esta semana: “un pico de ingresos que ha sido importante”, resumió.

En particular, detalló la situación del Centro Hospitalario Pereira Rossell. Por un lado, según explicó, hasta este viernes había 100 pacientes con afectación respiratoria, 55 por VRS. Por otro lado, dijo que hay “un número muy importante” de pacientes con gripe, unos 13 por influenza tipo B y ocho por influenza tipo A, y recordó que para este virus hay vacunas disponibles para toda la población mayor a seis meses de vida.

Cipriani agregó que se está viendo un “pico” y ejemplificó con los datos del hospital: en la mañana del viernes llegó al 100% de ocupación de camas en el centro de terapia intensiva de pediatría; en la tarde se desocuparon “una serie de camas pero que obviamente se vuelven a ocupar”.

Según adelantó el presidente de ASSE, “tenemos funcionando, y que viene siendo muy buen soporte, todas las unidades de atención respiratoria”, y destacó que “a nivel de SAME 105 nos estamos apoyando en el resto del sistema, hay instituciones privadas en las que tenemos camas reservadas para ASSE. Estamos dando cumplimiento, pero el número viene en aumento”.

En esta línea, apuntó que ASSE realiza “el 100% del esfuerzo” y para eso se duplicaron las camas para atender a los pacientes de pediatría en CTI con el apoyo de privados y se triplicó el número de camas para hacer tratamientos no invasivos.

Gracias a las vacaciones

Cipriani destacó la importancia de que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) haya adelantado las vacaciones de julio para los escolares. Según los expertos que lo asesoran, era importante disminuir la circulación de niños durante las próximas semanas para contener la propagación del virus.

“Esta afectación respiratoria para nosotros que somos adultos, para el niño grande, no es problema, esto es problema para el niño menor a dos años que puede hacer el cuadro de bronquiolitis, que lleva a que se tenga que atender con oxígeno en un centro de terapia intensiva. La mayor limitante es si accede o no a la terapia intensiva, si no puede acceder ese niño puede morir”, explicó Cipriani, y agregó: “Por eso la importancia de adelantar las vacaciones, porque se juega la vida de un niño que se pueda afectar por el virus sincitial respiratorio y sea menor de dos años”.

“Las vacaciones de julio surgieron como vacaciones sanitarias, más allá de que después uno lo use para otras cosas. Obviamente, para descansar, salir en familia, lo cual es muy importante y muy importante también para el turismo, pero hay que entender que el sistema de salud se pone en tensión ante este nuevo brote y tenemos que tomar todas estas medidas que son preventivas para evitar que estos niños se afecten”, sentenció.