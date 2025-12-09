Este martes, en rueda de prensa, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó que se confirmó un nuevo caso de sarampión en la localidad de San Javier, Río Negro.

“Es un caso relacionado [por la zona] a los seis confirmados previamente en la familia que viajó a Bolivia, pero no tiene un nexo directo; está en el lugar del brote”, explicó. Sostuvo que la persona está evolucionando de manera favorable y que tenía una sola dosis de la vacuna contra la enfermedad.

A raíz de los casos confirmados, se inició una “búsqueda activa de personas que puedan tener síntomas que hagan sospechar de la enfermedad, para saber si está circulando el virus en la localidad”, dijo la ministra.

Por el momento no hay actividad educativa presencial y se está tratando de evitar aglomeraciones en la zona de San Javier, donde, según Lustemberg, hay casi 1.000 personas que cuentan con una sola vacuna contra el sarampión, es decir, que no están protegidas contra la enfermedad.

Hay otros casos sospechosos en otros departamentos que están siendo estudiados, dijo Lustemberg, y recordó que Uruguay está libre de sarampión autóctono desde 1999, aunque actualmente hay una alerta regional por el resurgimiento de la enfermedad en el mundo.

La ministra recordó que hay 20.000 niños que no tienen las dos vacunas, “el principal método de prevención de la enfermedad”. En la jornada nacional del pasado sábado se vacunaron más de 3.000 personas, comentó.

La vacuna, que se puede recibir en cualquier vacunatorio independientemente de si pertenece o no al prestador de salud del usuario, está indicada para que los niños reciban la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 15 meses. Por otra parte, “la dosis 0” está indicada para los niños de entre 6 y 11 meses que viajen al exterior.

Desde el MSP pidieron especial atención a los nacidos después de 1967 para verificar si tienen las dos vacunas, ya que la segunda dosis se incorporó en 1992. Por lo tanto, en ese período, aunque hayan adherido, es probable que no cuenten con la última dosis; ante la duda, deben acercarse a un vacunatorio para corroborarlo, porque puede que no figure en el registro de vacunas. Y, si no existe registro, “ante la duda, vacunarse”, concluyó Lustemberg.

Los síntomas del sarampión son, principalmente, fiebre, erupción cutánea, que comienza desde la cabeza hacia abajo, y signos característicos de la gripe. Se contagia por gotas de saliva cuando alguien que porta el virus tose o habla fuerte. Quien porta la enfermedad, cuando tose, contagia a 16 personas, ya que el virus tiene un radio de contagio mucho más amplio que otras enfermedades respiratorias, y se mantiene en el ambiente entre dos y tres horas.