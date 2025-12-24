Por decreto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) incluyó en el catálogo de prestaciones gratuitas del Sistema Nacional Integrado de Salud la apendicectomía por vía laparoscópica que, ante la apendicectomía convencional o abierta, presenta varios beneficios. Entre ellos, “es una técnica mínimamente invasiva, asociada a un menor tiempo de uso del block quirúrgico, reducción en el tiempo de internación y recuperación para el paciente, así como a una menor tasa de complicaciones”, indica el documento.

En diálogo con la diaria, la titular de la cartera, Cristina Lustemberg, dijo que hasta ahora los prestadores cobraban el procedimiento entre 35.000 y 85.000 pesos. Sobre la decisión de incluir el procedimiento en el catálogo, agregó que responde a la continuidad de las políticas, lo que significa que el MSP debe “actualizar periódicamente [los] programas integrales, así como el respectivo catálogo, de acuerdo a la evidencia científica, la realidad demográfica y epidemiológica de la población, así como el estudio de costos”.

Es una técnica “de alta indicación en niños y jóvenes porque es mínimamente invasiva”, remarcó. La ministra recordó que la ampliación era “una deuda” desde que se incluyó en 2016, también por decreto, la colecistectomía por vía laparoscópica. Estas incorporaciones son previamente analizadas por la comisión que estudia el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) y el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM).

El decreto fue firmado este viernes por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la prestación quedará vigente 10 días después de que el documento sea publicado en el Diario Oficial. La incorporación se suma a otras anunciadas este mes: el atezolizumab y el bevacizumab, dos medicamentos oncológicos utilizados en terapias dirigidas e inmunoterapia para la primera línea de tratamiento de pulmón no microcítico, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón, bajo cobertura del Fondo Nacional de Recursos, fueron incorporados al FTM.

También se incorporaron los fármacos rivaroxabán, apixabán y dabigatrán, anticoagulantes orales de uso frecuente para la prevención de accidentes cerebrovasculares.