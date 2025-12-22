El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó este domingo tres casos nuevos de sarampión en Río Negro: dos corresponden a integrantes del personal de la salud y otro a un habitante de Fray Bentos. El lunes un equipo del MSP encabezado por la directora general de la Salud, Fernanda Nozar, viajará a Fray Bentos para reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, vacunación y articulación interinstitucional.

En noviembre se confirmó la existencia de un brote en la localidad de San Javier, en el departamento de Río Negro, a partir del caso de una familia que había viajado a Bolivia. Según dijo Nozar a Subrayado, desde el surgimiento de ese brote se confirmaron 11 casos de personas con la enfermedad, mientras que hay diez casos sospechosos.

Ante la confirmación de los casos, tanto sospechosos como confirmados, el MSP y las instituciones de salud se encargan del seguimiento de contactos familiares, sociales y laborales, la implementación del bloqueo sanitario, que incluye vacunación y aislamiento preventivo de las personas susceptibles, y la oferta de vacunación especialmente en las zonas afectadas, entre otras acciones.

Leé más sobre esto: El MSP alertó sobre un “resurgimiento global” del sarampión y exhortó a adherirse a la vacunación

27.000 personas fueron vacunadas en el último mes

El sarampión es una enfermedad potencialmente grave, altamente contagiosa por vía aérea, incluso antes de que se inicien los síntomas, y puede generar complicaciones, especialmente en niñas y niños pequeños, personas inmunodeprimidas y adultos no vacunados. Los principales síntomas son fiebre, dificultades respiratorias, catarro, dolor de garganta y erupción cutánea.

No obstante, el MSP enfatiza que es una enfermedad prevenible si se cuenta con el esquema de vacunación completo, lo que significa dos dosis de la vacuna RSP (por la sigla rubeola, sarampión y paperas).

Según datos del ministerio, más de 27.000 personas fueron vacunadas contra el sarampión desde el 21 de noviembre. Las autoridades enfatizan particularmente en que las personas que nacieron entre 1967 y 1987 confirmen que tienen las dos dosis, y alientan a darse la vacuna en caso de no tener el certificado de vacunación: “El que no tenga el carnet, no visualice si cuenta con las dos dosis o no lo tenga claro, que vaya al vacunatorio para inocularse contra el sarampión”, señaló Nozar.