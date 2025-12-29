Con la presencia de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, el vicepresidente del prestador estatal, Daniel Olesker, entre otras autoridades sanitarias, este lunes se inauguró el tomógrafo del Hospital Regional de Salto.

Durante su oratoria, Danza expresó que el equipo costó 13 millones de pesos, lo que generará un ahorro de “entre 10 y 15 millones de pesos anuales”, ya que el “hospital gasta hoy unos 40 millones de pesos al año en tomografías”.

Esto hará “disminuir los costos en el hospital y eso también nos va a traer ahorros genuinos que se van a poder invertir en otras cosas”, como “insumos que podemos comprar, desde medicamentos, contrastes, entre otros. No se puede usar en recursos, porque ese es otro rubro”, agregó Danza en la rueda de prensa.

La incorporación “permitirá reducir listas de espera de tomografías, pero al mismo tiempo acelerará las intervenciones quirúrgicas, las listas de esperas oncológicas que requerían de una tomografía, como para estadificar un tumor, para resolver una patología compleja”, explicó.

Además, puntualizó que se trata del quinto tomógrafo del país, luego del de Mercedes, Colonia, en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, y el reciente inaugurado en el Hospital del Cerro. También se anunció que para 2026 habrá un nuevo tomógrafo en Paysandú; “ese equipo ya está en el país, lo que hay que hacer ahora es la construcción del búnker”, comentó.

Por otro lado, el presidente del prestador público fue consultado sobre la polémica por la demora del funcionamiento del tomógrafo cuando había llegado hacía más de un año, y manifestó que “no se pudo planificar a tiempo las obras”. “El búnker que estaba pronto no resistía este tomógrafo, se hubiera hundido el peso si lo instalábamos; hicimos un búnker nuevo que resiste un tomógrafo que pesa casi tres toneladas, que tiene una sala de informes, que permite ingresar a un anestesista para hacer una tomografía con anestesia”, detalló. Agregó que tiene “doble circulación, que permite una circulación más directa al servicio de emergencia; se mejoraron esas condiciones”.

A su vez, señaló que durante el período en el que se realizaron las obras para mejorar la estructura, el tomógrafo determinado para Salto fue transferido al Hospital del Cerro, donde ya se encuentra operativo. Danza señaló que “no se quitó, no se retiró: se transfirió a otra unidad de ASSE donde se necesitaba”. El equipo que se inauguró en Salto es idéntico en marca y capacidad técnica, sostuvo.

Por su parte, en su intervención la ministra remarcó que el equipo “permitirá realizar entre 250 y 300 estudios mensuales y forma parte de una estrategia de complementación público-pública con el Cudim [Centro Uruguayo de Imagenología Molecular], que estará a cargo de su gestión y mantenimiento”. Asimismo, la titular de la cartera consideró que en la actualidad contar con un tomógrafo es tener “parte del equipamiento básico que debe tener un hospital de esta magnitud”.

Adelantó que durante los próximos años del gobierno se realizará una inversión cercana a los 20 millones de dólares en el departamento: “Se va a construir un nuevo CTI neonatal y pediátrico y se van a mejorar las instalaciones del bloque quirúrgico”, anticipó. En un hospital que atiende “casi 80.000 usuarios” y que cuenta con “195 camas de cuidados moderados, diez camas de salud mental, 26 de pediatría, 12 camas en la unidad de cuidados intensivos de adultos y diez de pediatría neonatal”.

A partir de 2026, se invertirá más recursos humanos en ASSE; “es inconcebible que un hospital de esta magnitud no tenga guardias fijas internas de las especialidades quirúrgicas más frecuentes, porque eso dificulta la atención y la calidad”, dijo Lustemberg en la rueda de prensa. “Queremos que este hospital sea de referencia para el norte, que junto con el Hospital de Maldonado y otros serán fortalecidos en recursos humanos”, sostuvo.