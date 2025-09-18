Este miércoles hubo elecciones en el Casmu, en las que Domingo Beltramelli, quien encabezaba la lista 1, venció a Raúl Rodríguez, líder de Casmu Primero, lista 1935, y presidente de la mutualista durante dos períodos, quien buscaba la reelección.

La jornada de votación se desarrolló entre las 7.00 y las 21.00, con casi 3.200 médicos capitalizadores habilitados para votar. Finalmente, Beltramelli ganó la presidencia y su lista se impuso por 1.041 votos contra 727, según informaron a la diaria fuentes cercanas al ganador.

Con este resultado, el nuevo consejo directivo quedó conformado por Beltramelli, Cristina Rey y Marcelo Diamant, ahora oficialismo, y Rodríguez junto con Juan José Areosa, en representación de la oposición. La comisión fiscal estará integrada por Stella Gutiérrez y Rubén Cano, del nuevo oficialismo, y Nicolás Maseiro, en representación de la oposición.

En la elección pasada, en 2022, la lista 1 se presentó un mes y medio antes y consiguió una votación que le permitió obtener dos de los cinco cargos en el consejo. Durante los últimos años, Beltramelli y la agrupación que lo respalda, El Casmu que Queremos, fueron críticos con la gestión de Rodríguez.

En la previa de la jornada electoral que lo consagró ganador, Beltramelli manifestó en diálogo con la diaria que en la mutualista “hay cosas que corregir a la brevedad, porque la situación ya es crítica. Rodríguez creó esta inestabilidad; tenemos que devolverle la estabilidad a la institución y volver a un Casmu normal, un Casmu en el que se pueda trabajar sin tener miedo por las diferencias internas”.

Sobre el rumbo de la mutualista, comentó que la agrupación elaboró un plan de gestión común referido a lo económico-financiero y a lo asistencial, y que la intención es darle un rol significativo a lo técnico porque “es la base del desarrollo de la institución, que incluye las pautas políticas del consejo directivo, pero para que las lleven a cabo los técnicos”.