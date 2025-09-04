Este jueves, el Ministerio de Salud Pública (MSP) convocó a las dos listas que participarán el próximo 17 de setiembre en la elección en la que los médicos capitalizadores definirán las próximas autoridades de la mutualista.

Por un lado está la lista del actual presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, que, según explicó a la diaria, en esta elección la agrupación que representa, la lista 1935, no se llamará Médicos Unidos, sino Casmu Primero, porque “se ampliaron las bases” con la incorporación de médicos de diferentes grupos.

Por otra parte, la lista 1, que tiene a Domingo Beltramelli como líder, respaldado por la agrupación El Casmu que Queremos, integrada por Álvaro Niggemeyer, el exconsejero expulsado por la mutualista en 2024.

En rueda de prensa, la economista y presidenta de la Junta Nacional de Salud, Gabriela Pradere, explicó que las dos reuniones se centraron en el trabajo posterior a la elección y en las medidas que la institución requiere, en el marco de la intervención sin desplazamiento de autoridades que la actual administración de la cartera extendió el 29 de julio por hasta un año.

“Queremos aplicar algunas medidas que propuso la institución y que actualmente estamos analizando para mejorar y sortear las dificultades económico-financieras”, dijo Pradere. “Les pedimos un conjunto acotado y de alto impacto”, agregó.

La economista también se refirió a los afiliados de la institución. Sobre esto, dijo que, cuando se conocieron las dificultades de la empresa y la posterior intervención, hubo una caída que “actualmente se detuvo”, por lo que la cifra se mantiene estable.

Sobre los pagos a los proveedores, agregó que se vienen desarrollando y que “no generó dificultades en el abastecimiento de insumos” ni en la atención. En tanto, en el marco de la intervención, siguen en estudio las compras a empresas que tienen relación con médicos capitalizadores.

“Los dos colectivos saben que Casmu requiere una rápida reestructura”, sostuvo Pradere, y aclaró que la reestructura propuesta por la actual administración es la que el MSP está analizando y que la lista opositora comunicó que está trabajando en otra propuesta.