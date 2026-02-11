El Casmu reintegró como capitalizador a Álvaro Niggemeyer, actual presidente del Colegio Médico del Uruguay, quien, cuando se desempeñaba como prosecretario en 2024, fue expulsado por la directiva de ese momento, encabezada por Raúl Rodríguez, Andrea Zumar y Juan José Areosa.

La expulsión se dio en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Casmu, por mayoría simple de tres en cinco, luego de que Niggemeyer denunciara una crítica situación en la mutualista y, a su vez, advertiera en una carta de que había habido “persecución política” en su contra.

Este miércoles, la agrupación a la que pertenece el capitalizador, El Casmu que Queremos, emitió un comunicado en el que celebra poner fin “a uno de los eventos más injustos de la historia del Casmu”, ya que el consejo aprobó, por mayoría simple, la restitución de Niggemeyer y también llegó a un acuerdo en el juicio laboral que mantenía contra la institución a causa de su despido.

Según supo la diaria por fuentes de la mutualista, en el marco de un acuerdo económico privado, pactaron “menos de la mitad de lo reclamado”. El comunicado agrega que fue “un acuerdo justo y muy conveniente para el Casmu”, a pesar de que se trata de “una contingencia grande que esta gestión heredó debido a la decisión de la administración anterior de despedir de forma abusiva y de un día para el otro a un médico con 32 años de trabajo”.

Según informó Búsqueda, Niggemeyer reclamó 23.639.768 pesos por “diferencia de salarios, salarios impagos, licencia, salario vacacional, aguinaldo, diferencia líquida por egreso no abonado, indemnización por despido común, indemnización por despido abusivo (calculada en cuatro veces el monto del despido común), multa y daños y perjuicios preceptivos”.

“El Casmu que Queremos siempre sostuvo que la destitución fue arbitraria, antiestatutaria e injusta”, concluye el comunicado de la agrupación que integra el actual presidente de la mutualista, Domingo Beltramelli.

En setiembre del año pasado, Beltramelli se impuso ante Rodríguez, presidente de la mutualista durante dos períodos, quien buscaba la reelección. Con los resultados, el consejo directivo quedó conformado por Beltramelli, Cristina Rey y Marcelo Diamant, ahora oficialismo, y Rodríguez junto con Juan José Areosa, en representación de la oposición. La comisión fiscal está integrada por Stella Gutiérrez y Rubén Cano, del nuevo oficialismo, y Nicolás Maseiro, en representación de la oposición.

En enero, un comunicado interno de la mutualista, firmado por su presidente, enumeró algunas mejoras en el ámbito asistencial, no sin antes aclarar que “la gravedad de la situación financiera ocupa gran parte de los esfuerzos”.

Los avances mencionados fueron la reducción del tiempo de espera para resonancias, que pasó de cuatro meses y medio a un promedio de un mes y medio; la reducción del costo de la cirugía laparoscópica de rodilla simple y de hombro simple al 50%; la reducción del costo de la cirugía laparoscópica de rodilla y de hombro complejas en un 22%, y la de columna en un 35%.

También se instaló en la puerta de emergencia la plataforma GeoSalud, un sistema de gestión que ya estaba comprado y que se utiliza en casi todas las mutualistas del país. El sistema se extenderá a Casmu 2 en marzo.

Para Lustemberg la mutualista presenta “algún signo de mejora”

Este miércoles, en la diaria Radio, consultada por la situación de la mutualista, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que, por ahora, la intervención del Casmu —definida en el gobierno anterior y extendida en el actual— en principio irá hasta julio de este año.

Agregó que la cartera trabaja en un plan de reestructura con las nuevas autoridades y que hay “algún signo de mejora” en una situación compleja que arrastra la mutualista desde sus inicios. La directiva anterior entregó un plan al ministerio que nunca se aprobó porque tenía importantes observaciones y, según declaró en su momento la exministra de Salud Pública, Karina Rando, no era una propuesta con objetivos concretos.

Según Lustemberg, el ministerio realiza un seguimiento semanal y en este momento el equipo técnico analiza los estados contables que ingresaron el 29 de enero al MSP.