Este lunes, en una rueda de prensa, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó que la campaña de vacunación antigripal se postergó unas semanas ante la demora en la llegada de las vacunas.

“Estamos trabajando con la OPS [Organización Panamericana de la Salud]”, dijo. Consultada sobre el motivo del retraso, explicó que traer las vacunas implica procedimientos que “nos exceden”. “En la primera quincena de marzo las tendremos”, adelantó.

Agregó que “se espera que el comportamiento de la enfermedad en el hemisferio norte adelante cómo será en Uruguay”, refiriéndose específicamente al virus influenza A (H3N2).

“Ojalá [las vacunas] tengan la respuesta esperada; ya estamos organizando los servicios de salud para comenzar”, sostuvo. La vacuna que se espera “protege contra la cepa que se prevé que circule durante el invierno y tiene una protección mayor que las que se han suministrado en otras campañas”, según Lustemberg.

En cuanto a la vacunación antigripal, sostuvo que “siempre tiene mala prensa” y que las personas mayores “son las que más se vacunan”. Aclaró que “es una enfermedad que puede requerir internación y llevar al fallecimiento a quienes tienen enfermedades crónicas”. Consideró importante que la población adhiera. “Tenemos que tener una mayor cobertura, porque es una prevención importante y, si cursamos una infección respiratoria, hay que reforzar el lavado de manos y utilizar tapabocas, como en la pandemia”, agregó la ministra.

Respecto de los casos de H3N2 en el país, dijo que si bien “les estamos dando un seguimiento y hay algunos casos, por ahora no es nada alarmante”.

Los síntomas típicos del subtipo H3N2 son fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, tos seca, dolor de garganta y cansancio pronunciado. Afecta especialmente a los adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.