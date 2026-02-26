Ante la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar H5 declarada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Salud Pública (MSP) difundió información sobre la eventual afectación en humanos.

En principio, aclaró que la influenza aviar “no es de fácil transmisión a las personas”, aunque de todas formas se deben tomar medidas de prevención. Ante el contacto con un caso confirmado en animales, se debe estar atento durante 14 días a posibles síntomas y, en ese período, evitar el contacto con personas mayores, embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas en tratamiento, especialmente inmunodeprimidas. El monitoreo se reinicia cada vez que se tiene contacto con un animal infectado o se frecuentan entornos contaminados.

A su vez, la cartera recomendó consultar a un médico ante síntomas gripales como fiebre de 37,8 °C o más, congestión nasal, tos, ojos rojos, dificultad para respirar, falta de aire, dolor de cabeza o diarrea. Ante uno o varios de estos síntomas, es necesario aislarse, consultar telefónicamente y mencionar la posible exposición a gripe aviar para que se indique un hisopado nasal; el diagnóstico se confirma mediante análisis PCR.

Si se tuvo contacto con un animal con influenza aviar confirmada y se tienen mascotas u otros animales, se recomienda usar guantes y mascarilla para limpiar y desinfectar los espacios donde estos permanecen. La ropa y el calzado utilizados para esta limpieza no deben ingresar a la vivienda y deben lavarse por separado.

Las aves y los mamíferos marinos infectados transportan el virus en la saliva, las mucosidades y las heces, por lo que se debe usar guantes y tapabocas durante la alimentación, el manejo y la limpieza de los animales. En caso de consumir carne o huevos de aves propias, estos deben manipularse separadamente de otros alimentos durante su preparación y almacenamiento, y consumirse completamente cocidos.

Por el momento el MGAP registró tres cisnes coscoroba infectados

Este jueves el MGAP, junto con otras carteras, entre ellas el MSP, realizó una conferencia en la que actualizó la situación sanitaria.

Marcelo Rodríguez, director de los Servicios Ganaderos del MGAP, recordó que se trata de una enfermedad “muy contagiosa”, a la que denominan la “aftosa de las aves”, por lo que el principal objetivo “es tratar de que no entre al circuito comercial, como pasó en otros países, como Argentina, donde ya hay dos focos”.

Por su parte, Virginia Russi, encargada de Sanidad Avícola en los Servicios Ganaderos del MGAP, detalló que, a partir de una vigilancia de rutina, el 20 de febrero se confirmó un diagnóstico positivo en un cisne coscoroba en la laguna Garzón.

A partir de este hallazgo se aplicó el plan de contingencia previsto para estos casos. El 22 de febrero se detectó otro cisne en el arroyo Solís Grande y, este miércoles a última hora, un tercero de la misma especie en La Estanzuela, Colonia.

En cada lugar donde se detecta un ave infectada “se realiza un rastreo en un radio de entre 5 y 10 kilómetros para detectar que no haya otras aves afectadas”, agregó. Por el momento, en Maldonado y Rocha no se encontraron más casos y este jueves comenzaron los rastreos en Colonia.

Se trata de un virus presente en el ambiente y en la región, por lo que es fundamental evitar el contacto entre aves silvestres y domésticas para impedir su ingreso al circuito comercial, reafirmó. “Solicitamos a la ciudadanía que no permanezca en contacto con fauna afectada y que dé aviso al Ministerio de Ambiente para que intervenga”, concluyó.

En caso de encontrar fauna marina o aves muertas, no deben tocarse y se debe notificar al Ministerio de Ambiente o al MGAP a través de los correos [email protected], [email protected] o [email protected].