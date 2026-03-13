Vidas positivas es un proyecto que se presentó esta semana en el Ministerio de Salud Pública (MSP). La iniciativa está conformada también por la Asociación de Ayuda al Sero Positivo (Asepo) y el colectivo feminista MalnaSidas, en articulación con otras direcciones nacionales y departamentales, y cuenta con el apoyo de la Fundación Pedro Zerolo y del gobierno de Canarias.

El equipo recorrerá Montevideo, Maldonado, Treinta y Tres, Paysandú y Rivera con el objetivo de impulsar procesos comunitarios, culturales y comunicacionales que habiliten nuevas miradas y formas de diálogo, fundamentalmente sobre el VIH. Durante varios meses en territorio buscarán fortalecer los equipos de salud, las instituciones de rehabilitación y los referentes comunitarios para generar herramientas concretas y mejorar los abordajes.

En diálogo con la diaria, María José Fraga, una de las integrantes de Asepo, explicó que el principal objetivo es “llevar la respuesta al VIH a los lugares donde históricamente han tenido menos acceso a la información y a la atención en salud”.

El proyecto prevé que permanezcan tres días en cada territorio. La primera jornada estará destinada a realizar testeos en unidades penitenciarias, “donde hay menos acceso a la salud”. El segundo día se hará un testeo comunitario y un taller enfocado en la prevención combinada de la enfermedad, dirigido a personal de la salud y referentes comunitarios. Por último, el colectivo MalnaSidas presentará una obra artística vinculada a la temática.

Los departamentos fueron elegidos porque en ellos se registró durante los últimos años una mayor cantidad de diagnósticos de VIH. Sobre la enfermedad, Fraga señaló que “a veces pensamos que está todo bien con esta enfermedad y que por eso no está en la agenda y, si bien los tratamientos han avanzado y tenemos acceso a ellos, Uruguay mantiene casi la misma cantidad de nuevos diagnósticos por año”.

Fraga recordó que actualmente existen diversas estrategias de prevención, como la profilaxis pre y posexposición. Sin embargo, señaló que aun con estas herramientas disponibles “algo pasa, porque la reducción de casos es muy baja o nula”. En ese sentido, remarcó la importancia de promover diagnósticos oportunos y el acceso a tratamientos, ya que “las personas que los inician y los sostienen logran una carga viral indetectable que, entre otras cosas, hace que no transmitan el virus”. Además, señaló que actualmente “tenemos una realidad que muestra que se extendió el no uso del preservativo; por esto también y para evitar nuevas infecciones tenemos que utilizar otras estrategias”.

La profilaxis, un tratamiento con medicamentos para prevenir el VIH, que consiste en tomar uno o tres comprimidos al día, que lleva a cero el riesgo de adquisición del virus y la recomendación es que se utilice por personas que están más expuestas al virus, se utiliza desde hace tiempo, por ejemplo, en casos de abuso o situaciones vinculadas al trabajo sexual. Con el tiempo, su aplicación se extendió también a situaciones consensuadas, pero “encontramos que se desconoce la estrategia” para más situaciones, agregó Fraga.

El equipo también llevará test de sífilis a cada departamento, ya que en el país se registró una tendencia sostenida de aumento de los casos en todo el país.

Otro de los objetivos del proyecto es quitarles “la mirada capitalina” a estas enfermedades y poner el foco en territorios donde por falta de información, estigma u otros motivos el acceso a la prevención y al diagnóstico es más limitado.

En ese sentido, Fraga señaló que también buscan promover un enfoque comunitario: “Es diferente cuando en vez del médico habla la sociedad civil”, especialmente en lugares donde hacerse un test "puede resultar difícil por el estigma asociado a estas enfermedades o por el hecho de que el personal de salud sea conocido por la comunidad".