El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció un nuevo esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano (HPV), basado en una dosis única. La vacuna cubre más serotipos del virus y está recomendada para mujeres y varones de entre 11 y 26 años.

El HPV tiene más de 200 genotipos, de los cuales al menos 12 se consideran de alto riesgo. Los tipos 16 y 18 son los principales responsables del cáncer, aunque existen al menos otros 10 que también implican riesgo y que ahora quedan contemplados en el nuevo esquema. La detección se realiza mediante el Papanicolau y, cada vez más, a través del test de HPV.

Con esta estrategia, el MSP busca que Uruguay alcance en 2030 tres metas: 90% de las niñas vacunadas antes de los 11 años, 70% de las mujeres testeadas y 90% de las mujeres con lesiones o cáncer de cuello uterino en tratamiento. En 2025 se registraron 316 casos de este cáncer y 140 fallecimientos, mientras que a nivel mundial se diagnostican más de 500.000 casos al año.

Se estima que entre el 50% y el 80% de las personas contraerán HPV a lo largo de su vida, con un pico de incidencia entre los 15 y los 24 años. La infección puede ser transitoria, si se detecta y trata a tiempo, o persistente, lo que puede derivar en cáncer.

El MSP también repasó la evolución de la vacunación en el país: desde 2013 se aplicó la vacuna bivalente (tres dosis), luego la cuadrivalente (dos dosis), que sigue vigente hasta ahora, y desde el 7 de abril se incorporó la vacuna nonavalente. Según la cartera, esta “suma cuatro genotipos en una sola dosis y asegura mayor protección”, y ya está disponible en vacunatorios públicos y privados.

La nueva vacuna no requiere receta médica para personas inmunocompetentes de entre 11 y 26 años. En cambio, quienes estén inmunocomprometidos (entre 9 y 45 años) necesitan indicación médica y reciben tres dosis. También requieren receta los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans VIH negativas de entre 27 y 45 años, quienes recibirán dos o tres dosis según indicación clínica.

Con el esquema anterior se alcanzó una cobertura del 70% en mujeres, mientras que en varones es menor. Por eso, la nueva estrategia apunta a aumentar su alcance, no solo para reducir la circulación del virus, sino también para prevenir otros cánceres asociados, como los de ano, orofaringe, vulva, vagina y pene.

Ante la incorporación de esta vacuna, el MSP aclaró algunas dudas frecuentes. En primer lugar, los esquemas de vacunación no se reinician, sin importar el tiempo transcurrido: quienes ya fueron vacunados no necesitan una dosis adicional.

Además, respondió tres consultas habituales. Sobre si una sola dosis protege menos, indicó que la evidencia científica demuestra que ofrece una protección robusta y duradera. Respecto a la posibilidad de aplicarse la nueva vacuna tras haber recibido la anterior, señaló que no es necesario, ya que las previas cubren los tipos que causan la mayoría de los cánceres. Por último, aseguró que la vacuna es segura y que sus efectos adversos suelen ser leves, como dolor en el brazo o fiebre pasajera.

Lustemberg: el cáncer de cuello uterino “es totalmente prevenible”

En rueda de prensa, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló que la nueva vacuna protege contra más del 90% de los serotipos del virus y remarcó que el cáncer de cuello uterino “es totalmente prevenible”. Además, subrayó que la vacuna se administra en el mundo desde hace más de 20 años, que su seguridad fue probada en millones de personas y que ha sido evaluada por diversos comités científicos.

Las personas pueden vacunarse en el vacunatorio de su prestador de salud. La estrategia pone especial énfasis en adolescentes y jóvenes, así como en personas inmunodeprimidas o con determinadas enfermedades.

El foco en la población de entre 11 y 26 años responde a que presenta una mejor respuesta inmunológica. Lustemberg agregó que el objetivo es también acortar brechas de acceso, que no solo se registran en el sector público, sino también en el privado. En ese sentido, adelantó que se trabajará junto con el Inju y el sistema educativo.

De todos modos, la indicación de la vacuna puede evaluarse caso a caso fuera de la población objetivo. La ministra explicó, junto a otras profesionales del MSP, que las mujeres que no estén dentro del grupo definido pero presenten, a través del test, lesiones de alto grado, podrán acceder a la vacuna de forma gratuita en el marco del plan de inmunización. También aclararon que un test positivo no implica necesariamente que la lesión sea grave.