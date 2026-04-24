El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitió un comunicado en el que solicita una reunión a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) “en los más breves plazos”, ya que recogió “la preocupación de colegas vinculada a las listas de espera y a una eventual afectación de la asistencia”.

Hace un mes, distintos médicos que se desempeñan en el ente público se comunicaron con la diaria para alertar que el prestador canceló cientos de solicitudes de consultas y que a los usuarios, que en algunos casos esperan por un especialista desde hace años, no se les avisó de esa cancelación, por lo que se enteran recién cuando, por este u otros motivos, se acercan al centro de salud.

El problema radica en que, si no se comunican o no se acercan, no saben que la solicitud está cancelada, por lo que llamar y reagendar uno por uno implica un trabajo administrativo manual en cada centro, explicaron los profesionales.

La cancelación apareció en las historias clínicas tras un correo electrónico que envió el prestador a los centros a fines de febrero, en el que solicitó la “depuración” de las listas.

Este viernes, en diálogo con la diaria, Rodrigo Perna, presidente interino del SMU, agregó que al comité ejecutivo de esta semana fueron médicos de ASSE a contar la situación: “En las historias clínicas dice ‘cancelado’ y no está enterado ni el médico ni el usuario, y fueron cancelados aparentemente por la institución”, relató.

Lo que queremos es hablar con ASSE para que nos expliquen “cómo hicieron, porque en principio dieron ocho días para que se bajen las listas de espera, pero en ese tiempo obviamente no da para llamar a todos, pero los bajaron igual, entonces podría parecer que la espera es mejor cuando en realidad es mucho mayor”, agregó.

Pedidos de informes

A raíz de la situación, hasta el momento dos legisladores hicieron pedidos de informes al Ministerio de Salud Pública por esta situación.

El primero lo hizo el diputado del Partido Nacional y exsubsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian. Solicitó información, entre otras cosas, sobre “cuántas consultas fueron dejadas sin efecto y de qué especialidades, qué períodos de tiempo abarcan, por qué motivos se tomó la decisión, qué motivos médicos fueron considerados para hacerlo, si se notificó a los usuarios sobre la cancelación” y, finalmente, si el MSP “faculta a los prestadores de salud a cancelar consultas unilateralmente y si considera que de esta forma se cumple con la normativa sobre los tiempos de espera”.

Por su parte, Adriana Peña, también diputada nacionalista, hizo otro pedido a ASSE por intermedio del MSP sobre “cuáles son los fundamentos técnicos, administrativos o presupuestales de la decisión, el alcance de la medida y los usuarios afectados, los criterios utilizados para la eliminación de los pacientes de las listas de espera, el contenido de las comunicaciones enviadas del directorio a los centros de salud y las instrucciones de ‘depuración’, y el mecanismo para garantizar la continuidad asistencial a los usuarios involucrados”.

Según Danza, la demanda de espera de 2024 está 95% resuelta

Esta semana, en entrevista con el programa de radio Aire rico, habló sobre la atención de las especialidades, entre otros temas referidos al prestador. Dijo que en un plazo de 30 días tiene que atenderse la persona que solicita un especialista, pero que en ASSE “hay que irlos corrigiendo porque sucede en algunas especialidades, en otras no”.

Oftalmología, psiquiatría, psicología y dermatología eran antes de este período y aún son las especialidades con mayor dificultad, dijo. Sobre la espera en ASSE agregó que en general se redujo entre 25% y 30% y que puntualmente la demanda de espera de 2024 está 95% resuelta, queda solo “un piquito de personas que en abril de 2026 esperan desde hace dos años”, agregó.

En tanto, dijo que la resolución de la demanda atrasada generó demanda nueva, aunque de menor tiempo: lo que era esperar dos años se redujo a uno.